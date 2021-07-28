Adana Çukurova'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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Adana Çukurova'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adana Çukurova'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel

Adana'nın Çukurova ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Adana'nın Çukurova ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Salbaş mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye söndürme helikopteri ve çok sayıda arazöz ile iş makinesi sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, bazı noktalara geçişe izin vermiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

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