Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde yumruklu kavga! Belediye başkanı hastanelik oldu
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Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde yumruklu kavga! Belediye başkanı hastanelik oldu

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında yumruklu kavga çıktı. Çıkan arbedede MHP'li Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe hastanelik oldu.

10.09.2020 15:24 | Son Güncelleme: 10.09.2020 16:18

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde arsa satışıyla ilgili gündem maddesinin oylanması sonrası yumruklu kavga çıktı. Kavgada Saimbeyli Belediye Başkanı MHP'li Mustafa Şahin Gökçe, darbedildi.

Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 3'üncü oturumu, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar başkanlığında gerçekleştirildi. Arsa satışı ve kooperatifle ilgili bir gündem maddesi oylandı. Başkan Zeydan Karalar, oyları sayıp, "Oy çokluğuyla kabul edilmiştir" açıklaması yaptı.

OYLAMANIN YENİDEN YAPILMASINI İSTEDİLER

AK Parti Meclis Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı ve meclis üyesi Vedat Gündoğan, katip üyelere sayım yaptırılmadan maddenin geçirildiği yönünde itirazda bulundu, oylamanın yeniden yapılmasını istedi. Ancak Başkan Zeydan Karalar, elde görüntülerin mevcut olduğunu ve kararın oy çokluğuyla alındığını vurguladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde yumruklu kavga; belediye başkanı hastanelik oldu

BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Bu sırada AK Parti grubunda karara itiraz eden Ozan Gülaçtı'ya destek veren partilisi Vedat Gündoğan ile Karataş Meclis Üyesi CHP'li Sedat Gül arasında tartışma çıktı. Bulunduğu yerden kalkan Sedat Gül, Ozan Gülaçtı'ya saldırmaya çalıştı.

MHP'Lİ BAŞKAN HASTANELİK OLDU

Çıkan arbedede Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe darbedildi. Gökçe, Cumhur İttifakı partilileri tarafından belediyeye yakın bir özel hastaneye götürüldü.

Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde yumruklu kavga! Belediye başkanı hastanelik oldu

Kaynak: DHA

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