Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Ege Bagatur Anıldı

ADANA (İHA) – Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayının beşinci birleşiminde Adana'nın eski belediye başkanlarından Ege Bagautur'u andı.

Murat Cevheribucak başkanlığında toplanan Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde söz alan CHP'li üye Yusuf Akıncı, 30 yıl önce vefat eden Ege Bagatur'u saygı ile andığını belirterek, "Onun başkan olduğu sırada İnönü Parkı içindeki işgale karşı verdiği mücadelede silahla yaralandığını belirterek, "Ama o yılmadı ve İnönü Parkı'ndaki işgale son verdi. Şimdi ise park içinde çay ocağı gibi çeşitli dükkanlar açıldı. Ben hiç kimsenin ekmeği ile oynanmasını istemem. Ama bizde bir alışkanlık var, bir metre yer kiraladığımızda orayı 50 metreye çıkartırız. Şimdi oranın realitesine kavuşturulmasını, mezbelelik olan bu yerlerin Ege Bagatur'un hatırasına layık olacak şekilde düzenlenmesini istiyorum" dedi.

MHP'li Meclis Üyesi, Ali Şimşek de İmamoğlu'ndaki atık su ve arıtma tesisinin son durumunu gündeme getirdi. Adana'nın güney mahallelerine şehir içindeki atık su ve arıtma tesislerini çevreye ciddi manada kokular yaydığını ve bu tesislerin şehir dışına çıkarılmasının gündeme getirildiğini hatırlatarak, İmamoğlu'nda aynı durumun söz konusu olduğunu söyledi. Şimşek, İmamoğlu'nda da uygun bir arazi bulunarak arıtma tesisinin ilçe dışına çıkarılması gerektiğini kaydetti.

Adana Büyükşehir Belediye Meclis gündemde bulunan 3 maddeyi ilgili komisyonlara sevk ederken, 4 maddenin de komisyonlardan geldiği şekliyle kabulüne karar verdi.

Geçici ve mevsimlik 902 adet işçini alım vizesi ise oy birliği ile kabul edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarına 19 Kasım 2019 tarihinde saat 14.00'te devam edecek. - ADANA