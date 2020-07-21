Adana Adliyesi'nde silahlı saldırı: 3'ü çocuk, 6 yaralı (2)- Yeniden
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Adana Adliyesi'nde silahlı saldırı: 3'ü çocuk, 6 yaralı (2)- Yeniden

Sayın Yazıişleri müdürlerine;'Adana Adliyesi'nde silahlı saldırı: 3'ü çocuk, 6 yaralı' başlıklı haber, kaynağından alınan son bilgilerle yeniden geçildi.

Adana Adliyesi'nde silahlı saldırı: 3'ü çocuk, 6 yaralı (2)- Yeniden
21.07.2020 21:28 | Son Güncelleme: 21.07.2020 21:32

Sayın Yazıişleri müdürlerine;

'Adana Adliyesi'nde silahlı saldırı: 3'ü çocuk, 6 yaralı' başlıklı haber, kaynağından alınan son bilgilerle yeniden geçildi. DHA

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Anıl ATAR- Çağlar ÖZTÜRK- Can ÇELİK/ ADANA, - ADANA Adliyesi'nde görülecek 'yaralama' davası sonrası, adliye önende iki taraf birbirlerine saldırdı. Tabancanın da kullanıldığı olayda, yaralama davasının tutuksuz yargılanan sanığı Nuri Ö. ile kavgayla ilgisi olmayan Mehmet Emin ve kız çocuğu Elif Şen tabancadan çıkan kurşunla, 3 kişi ise arbede sırasında aldıkları darbelerle yaralandı.Olay, saat 10.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesindeki Adana Adliyesi'nde meydana geldi. 2 ay önce merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda çıkan ve olayla ilgisi olmayan bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı ile ilgili Adana 20'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya gelen taraflar arasında silahlı ve sopalı kavga çıktı. Duruşmanın ardından tutuksuz sanıklar Nuri Ö. (36) ile Adem G. (26) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Nuri Ö., çevrede bulduğu demir çubukla Adem G.'ye saldırdı. Bunun üzerine Adem G., yanında getirdiği tabancayla ateş açtı. Tabancadan çıkan mermilerle Nuri Ö. ile olayla ilgisi olmayan Mehmet Emin ve kız çocuğu Elif Şen yaralandı. Yaşanan arbedede ise Murat Güzel Sabuncu ve ismi öğrenilemeyen 2 çocuk da aldıkları darbelerle yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Saldırının ardından olay yerinden kaçan Adem G., kovalamaca sonucu polis ekiplerince yakalandı. Polis, olayla bağlantısı olduğu öne sürülen Elif M., Selçuk Y. ve Sercan Y.'yi de gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA

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