ADANA Aamir Khan, Adana'da kebaba doyamadı Aamir Khan, Adana'da kebaba doyamadıBOLLYWOOD sinemasının en önemli isimlerinden, ünlü aktör Aamir Khan'a ile birlikte ocakbaşına geçen kebapçı Mehmet Gemicioğlu, "Adana kebabını çok sevdi, 3 kişilik kebap yedi" dedi.

Aamir Khan, Adana'da kebaba doyamadı

BOLLYWOOD sinemasının en önemli isimlerinden, ünlü aktör Aamir Khan'a ile birlikte ocakbaşına geçen kebapçı Mehmet Gemicioğlu, "Adana kebabını çok sevdi, 3 kişilik kebap yedi" dedi.

Hindistan'da koronavirüs nedeniyle yarım kalan filminin çekimleri için Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü Hintli film yapımcısı ve aktör Khan, önceki günlerde Niğde'nin Çamardı ilçesinde Demirkazık Dağı ve çevresinde incelemelerde bulunduktan sonra dün Adana'ya geldi. Kentte kebapçıların yoğun olduğu tarihi Kazancılar Çarşısı'na uğrayan Khan, burada mangalın başına geçip, kebap pişirdi. Khan, çevredeki vatandaşların da yoğun ilgisiyle karşılandı.

3 KİŞİLİK KEBAP YEDİ

Aamir Khan ile mangalın başına geçen Adanalı kebapçı Mehmet Gemicioğlu, ünlü aktörün et kültürü olduğunu ve iyi kebap pişirdiğini belirtti. Gemicioğlu, "Kendisini burda görmekten çok mutlu oldum. Kebabı gayet iyi pişirdi. Fazla konuşamadık ancak kebabımızı çok beğendi, 3 kişilik kebap yedi. Bir daha geleceğini belirtti" dedi.

Kaynak: DHA