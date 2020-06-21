ADANA 2 odalı evlerinin yenilenmesi için verilen söz tutulmadı, 'umudumuzu yıktılar' dedi
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ADANA 2 odalı evlerinin yenilenmesi için verilen söz tutulmadı, 'umudumuzu yıktılar' dedi

2 odalı evlerinin yenilenmesi için verilen söz tutulmadı, 'umudumuzu yıktılar' dediADANA'da yangında hasar gören 2 odalı evde hasta babasıyla birlikte yaşayan Lütfiye Aslan (18), yardım taleplerine sosyal medyadan olumlu karşılık veren Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a çağrıda bulundu.

21.06.2020 08:21 | Son Güncelleme: 21.06.2020 08:28

2 odalı evlerinin yenilenmesi için verilen söz tutulmadı, 'umudumuzu yıktılar' dedi

ADANA'da yangında hasar gören 2 odalı evde hasta babasıyla birlikte yaşayan Lütfiye Aslan (18), yardım taleplerine sosyal medyadan olumlu karşılık veren Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a çağrıda bulundu. Evlerinin söz verilmesine rağmen 3 aydır yapılmadığını anlatan Aslan, "Evi yapmayacaklarını söyleselerdi hayırsever insanlar yapacaktı. Hayal kurduk o kadar, umudumuzu yıktılar" dedi.

Merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk sahibi Halil Aslan ve A.Aslan çifti yaklaşık 17 yıl önce şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşandı. Anne A.Aslan o dönem 3 çocuğunu yanına alarak ailesinin yanına giderken, 1 yaşında olan kızları Lütfiye babasıyla kaldı. İddiaya göre, evde 10 yıl önce çıkan yangın sonucu büyük hasar oluştu ve tavanı çöktü. Baba Halil Aslan, evin tavanını çinkoyla kapattırdı. Ancak maddi durumu yetmeyince tamamını yaptıramadı. 2015 yılında ise tatlıcılık yapan baba Halil Aslan, geçirdiği kalp ve beyin rahatsızlıkları sebebiyle çalışamaz hale geldi. O süreçte okulu bırakan Lütfiye Aslan ise babasına bakmaya başladı. Yaklaşık 3 ay önce kaldıkları evin yaptırılması için hayırseverlerden ve yetkililerden yardım isteyen Lütfiye Aslan'ın bu çağrısına Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla karşılık verdi. Karalar açıklamasında, "Biz kocaman bir aileyiz. Hiçbir hemşerimin bu koşullarda yaşamasına göz yumamam. Gerekli talimatları hemen veriyorum. Ailemizin evine düzenlemeleri ve restorasyon çalışmalarını yapacağız" ifadelerine yer verdi.

'HAYALLER KURDUK AMA DAHA DA DİBE BATTIK'

Lütfiye Aslan, verilen sözlere rağmen evlerine bu zamana kadar bir çivi dahi çakılmadığını kaydetti. Belediyeye giderek Karalar ile görüşmeye çalıştığını ama başaramadığını kaydeden Aslan, "Tek dileğim babamla sağlıklı bir ortamda yaşamak. Koronavirüs süreci bizim için çok riskli. Babamın beyninde kan pıhtıcığı var. Açık kalp ameliyatı oldu ve böbrekleri iflas etme eşiğinde. Olmuyor, bu şekilde yaşamak çok zor. Evi yapmayacaklarını söyleselerdi hayırsever insanlar yapacaktı. Hayal kurduk o kadar fakat umudumuzu yıktılar ve daha da dibe battık" dedi.

'YAPAMAYACAKLARINI SÖYLESELERDİ, HAYIRSEVERLER YAPACAKTI'

Babasının günden güne sağlığının bozulduğunu ve bu şartlarda yaşamanın daha ağır geldiğini kaydeden Lütfiye Aslan, 3 aydır verilen sözlerin tutulmamasının ardından belediye yetkililerinin geçtiğimiz günlerde evi yaptırmayacaklarını kendilerine ilettiklerini söyledi. Aslan, "Belediye yetkilileri hayırsever iş insanları evimizi yaptırmak için belediyeyle konuştuklarında ise onlara 'biz evi yaptıracağız' diye bilgi verdiler. Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent ile de görüştüm. Ona da aynı şeyi söylediler. Hal böyle olunca o insanlar da belediyenin yaptıracağını düşündüler. İlk zamanlar bizimle irtibata geçtiler. Geldiler, gittiler, mesaj attılar. Daha sonra ilgi kesildi ve geçtiğimiz günlerde yapmayacaklarını söylediler" diye konuştu.

ADANA 2 odalı evlerinin yenilenmesi için verilen söz tutulmadı, 'umudumuzu yıktılar' dedi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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