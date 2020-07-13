ADANA 15 Temmuz'da şehit edilen ikiz polisler, mezarları başında anıldı
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ADANA 15 Temmuz'da şehit edilen ikiz polisler, mezarları başında anıldı

15 Temmuz'da şehit edilen ikiz polisler, mezarları başında anıldıADANA'da 15 Temmuz darbe girişiminde şehit edilen polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un (26) mezarlarına yakınları ziyarette bulunup, dua etti.

13.07.2020 20:32 | Son Güncelleme: 13.07.2020 20:56

15 Temmuz'da şehit edilen ikiz polisler, mezarları başında anıldı

ADANA'da 15 Temmuz darbe girişiminde şehit edilen polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un (26) mezarlarına yakınları ziyarette bulunup, dua etti.

Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitleri Ahmet ve Mehmet Oruç Kardeşler Mezarlığı'na gelen baba Ali Oruç, şehit ikizlerin ağabeyi Mustafa Oruç ve yakınları dua etti. 2016'daki darbe girişiminde Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığının Gölbaşı'ndaki tesislerinin F-16 savaş uçaklarınca bombalanması sonucu şehit düşen ikizlerin babası Ali Oruç, " Çocuklarım bu vatan için şehit oldu. Bu bayrak için canımız feda olsun. Vatansız ve bayraksız asla yaşayamayız. Bir oğlum daha var oda bu vatana feda olsun. Onları özlüyoruz ama vatan saolsun. Çocuklarımda gurur duyuyorum" dedi. Çocuklarının mezar taşlarındaki fotoğraflarını öpen baba Oruç, dua ederek mezarlıktan ayrıldı.

ADANA 15 Temmuz'da şehit edilen ikiz polisler, mezarları başında anıldı

Kaynak: DHA

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