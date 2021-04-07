ADALILAR, 'NOSTALJİ' İÇİN ATLI FAYTON DA İSTİYOR
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ADALILAR, 'NOSTALJİ' İÇİN ATLI FAYTON DA İSTİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

? İstanbul'un turistik ilçesi Adalar'da atlı faytonların yerine geçen elektrikli araçlar, bazılarını memnun ederken bazılarının eskiye özlem duymasına neden oluyor.

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? İstanbul'un turistik ilçesi Adalar'da atlı faytonların yerine geçen elektrikli araçlar, bazılarını memnun ederken bazılarının eskiye özlem duymasına neden oluyor. Ada sakinleri, elektrikli araçlardan memnun olduklarını ancak nostalji için atlı fayton olması gerektiğini söylüyor. Gördükleri eziyetler nedeniyle sık sık kamuoyunun tepkisini çeken Marmara Denizi'nin incisi Adalar'daki atlı faytonlar, geçtiğimiz yıl yapılan düzenlemeyle tarihe karıştı. Adalar'ın simgesi olan atlı faytonların yerini ise elektirkli araçlar aldı. Büyükada, Burgazada, Kınalıada ve Heybeliada'da hizmet veren elektrikli araçlara İstanbul kart ile biniliyor. Elektrikli faytonlar, Ada sakinlerinden bazılarının yüzünü güldürdü. Bazı ada sakinleri ise, atlı faytonların simge olduğunu belirterek, geri gelmesinde ısrarcı.

Öte yandan Adalılar, yeni araçların sayısının yetersiz olduğunu, sayılarının bir an önce arttırılması gerektiğini bildirdi.

'FAYTON ADANIN SİMGESİYDİ"

26 yıldır Büyükada'da yaşayan Turan Arlı, 'Ada'da yüzde 100 bir fark var. Bir değişim gerekiyordu hayvanlar açısından. Adanın bir düzene ihtiyacı vardı, bu bir gerçekti. Ama düşüncem en azından 30 atlı fayton bırakılmalıydı nostalji olarak. Fayton adanın simgesiydi" dedi.

'ÇOK MEMNUNUZ AMA NOSTALJİK OLARAK BIRAKILMALIYDI BİRKAÇ TANE"

Nurcan Aslan da elektrikli araçların gelmesiyle adanın daha temiz olduğunu vurgulayarak, "Nostalji açısından bir kaç fayton bırakılmalıydı. Ada şimdi çok güzel oldu. Daha rahat oldu, daha temiz oldu. Gayet memnunuz" diye konuştu.

'TAKSİLERİN ÇOĞALTILMASI GEREKİYOR, KESİNLİKLE YETERSİZ"

Doğma büyüme adalı olan Melek Kadıoğlu, 'Hem atlara eziyet oluyordu hem de kirlilik vardı. Şu an memnunuz. Yalnız araç az olduğu için bekliyoruz. Kesinlikle çoğaltılması gerekiyor. Çok az, yetersiz. Ayrıca faytonun simge olması da geçti artık. Simge ama bunca insanı, bunca turisti atlarla taşırsanız onun adı simge değil eziyet olur" şeklinde konuştu.

Mine Mercimekoğlu ise, 'Eski faytonlardan bırakılması gerekiyordu, nostaljiydi. Ama şu an memnunum. Atlar varken daha sıkıntılıydı ada. Sağlık kuruluşundan emekli oldum ben. Orada birçok hasta gördüm attan düşenler, sakatlananlar gibi, hepsini gördük" dedi.

ADALILAR, 'NOSTALJİ' İÇİN ATLI FAYTON DA İSTİYOR
ADALILAR, 'NOSTALJİ' İÇİN ATLI FAYTON DA İSTİYOR
ADALILAR, 'NOSTALJİ' İÇİN ATLI FAYTON DA İSTİYOR
ADALILAR, 'NOSTALJİ' İÇİN ATLI FAYTON DA İSTİYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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