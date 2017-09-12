15 Temmuz hain darbe girişiminde kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin görülen dava öncesi konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, kendi insanının üzerine tank sürecek kadar hain ve cani olanların "Bunu ben yaptım, çok üzgünüm" demesini beklemediklerini belirterek, "Mahkemeler, kimin doğru, kimin yanlış olduğunu eldeki delillere bakarak karar verecek. Adalet tecelli edecek, suçlu olanlar gereken cezayı alacak" dedi. FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde kahraman Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin açılan davanın Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülmesine devam edildi. Davayı takip eden AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, dava öncesi Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Halisdemir'i şehit edenlerin yargılandığı davaya katılmak üzere ve Halisdemir'in ailesine destek vermek üzere burada olduklarını belirten Kan, "Ömer Halisdemir birçok isimsiz kahramanımızla beraber 15 Temmuz hain darbe girişiminin en önemli isimlerinden biri haline geldi. Semih Terzi haininin başkanlığındaki 18 kişi, oraya gidip yönetimi ele geçirmeye çalıştığı zaman Ömer Halisdemir kahramanca mücadele etti. Şehadetin geldiğini bilmesine rağmen gözünü kırpmadan şehadete koştu" diye konuştu.



Kavakçı Kan, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı olarak 15 Temmuz davalarını yakından takip etmeye devam edeceklerini ifade ederek, "Kendi insanının üzerine tank sürecek kadar hain ve cani olanların 'bunu ben yaptım, çok üzgünüm' demesini beklemiyoruz. Uluslararası hukuka göre sanıkların yalan söyleme, suçunu inkar etme hakkı var. Ama mahkemeler kimin doğru, kimin yanlış olduğunu eldeki delillere bakarak karar verecek. Biz de bunu görmüş olacağız. Adalet tecelli edecek, suçlu olanlar gereken cezayı alacak" şeklinde konuştu.



Kavakcı Kan, yapılan basın açıklamasının ardından davanın görüleceği salona geçti.



(Abdullah Sarica - Burak Altun / İHA)