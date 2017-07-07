Adalet için Berlin'de insan zinciri oluşturuldu



Mahmut Tosun / Berlin, 7 Temmuz, (DHA) - Berlin'de Türk sivil toplum örgütleri, Federal Almanya Parlamentosu Reichstag etrafında insan zinciri oluşturdu.



Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşü'ne destek olmak amacıyla bir araya gelen topluluk, önce tarihi Brandenburg Kapısı önünde toplandı. Burada Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşünü destekleyen ve hükümetin uygulamalarını protesto eden konuşmalar yapıldı. Taşınan dövizler ve atılan sloganlarla herkes için eşit adalet vurgusu yapıldı.



Birleşik Haziran Hareketi, CHP Berlin Birliği, HDP Berlin, Dersim Cemaati ve Alevi derneklerinin desteklediği eylem, Federal Almanya Parlamento Binası Reichstag'a doğru yapılan yürüyüşle devam etti. Reichstag önüne gelen eylemciler, el ele tutuşarak Reichstag binasının etrafında insan zinciri oluşturdu. Burada da alkışlarla ve atılan sloganlarla Adalet Yürüyüşü desteklendi, hükümet eleştirildi.



Bayrak krizi yaşandı



Miting alanında ve yürüyüş esnasında bayrak tartışması yaşandı. Bu eylemin anlaştıkları gibi bayrak taşınmadan gerçekleştirilmesini isteyen HDP'liler, Türk bayrağı taşıyan eylemcileri uyarınca tartışmalar yaşandı. Berlin Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) başkanı Olcay Başeğmez, Türk bayrağının taşınmasının yasaklanması üzerine, ADD olarak mitingden geri çekildiklerini açıkladı. Başeğmez, Türkiye'de Adalet Yürüyüşünde 1011 metrelik bir Türk bayrağıyla yüründüğünü, hatta Kılıçdaroğlu'nun yürürken elinde Türk bayrağı taşıdığını, Berlin'deki yürüyüşte Türk bayrağının yasaklanmasına anlam veremediğini belirtti.



Milletvekilleri de katıldı



Eyleme, Federal Parlamento milletvekilleri Özcan Mutlu ve Hakan Taş da katılarak destek verdi. DHA'ya açıklama yapan Özcan Mutlu, Pek çok Türkiyeli insanın Türkiye'deki Adalet Yürüyüşü'ne destek için Brandenburg Kapısı önünde toplandığını söyledi. Bunun çok güzel bir mesaj olduğunun altını çizen Mutlu, 'Çünkü adalet hepimize lazım, adaletin olmadığı yerde yaşam olmaz. O nedenle, hak, hukuk, demokrasi için birlikte mücadele etmek kadar güzel bir şey olamaz' dedi.



Yaklaşık bin kişinin katıldığı, Reichstag etrafında insan zinciri oluşturma eylemi olaysız sona erdi.