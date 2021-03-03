Adalet Birliği (Justice League) filminde hangi süper kahramanlar var? Süperman öldü mü? Adalet Birliği oyuncuları! Batman var mı, Süperman var mı?
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Adalet Birliği (Justice League) filminde hangi süper kahramanlar var? Süperman öldü mü? Adalet Birliği oyuncuları! Batman var mı, Süperman var mı?

03.03.2021 20:22 | Son Güncelleme: 03.03.2021 20:30
Adalet Birliği (Justice League) filminde hangi süper kahramanlar var? Süperman öldü mü? Adalet Birliği oyuncuları! Batman var mı, Süperman var mı?

Adalet Birliği filmi oyuncuları merak ediliyor. Filmde yer alan kahramanlar nelerdir merak edilmektedir. Adalet Birliği (Justice League) filmi bugün Star TV'de TV'de ilk kez ekranlara geliyor. Peki, Adalet Birliği (Justice League) konusu nedir? Ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Adalet Birliği (Justice League) filminde hangi süper kahramanlar var? Adalet Birliği filmi oyuncuları! Batman var mı, Süperman var mı, Flash var mı? Süpermen ölüyor mu? Süpermen ölecek mi?

ADALET BİRLİĞİ KONUSU NE?

Adalet Birliği (Justice League) DC Comics'in süper kahramanlarının adalet için oluşturduğu ekiptir.

Bu birliğin gayriresmî lideri Batman olmak üzere, başta Superman, Martian Manhunter, Green Lantern, Flash, Wonder Woman, Zatanna, Green Arrow, Aquaman, Hawkgirl, Black Canary, Kaptan Atom, Atom (Ray Palmer), Cyborg, Supergirl ve çok daha fazla süper kahramandan oluşmaktadır. Ekibin üyeleri zamanla değişmektedir. Bazı kahramanlar ekibe girip çıkmaktadır. Ekip koordinatörlüğünü Martian Manhunter üstlenmektedir. Bir olay meydana geldiğinde genellikle her kahraman kendi kötüsüne yollanır. Ekip dış atmosferde bir uzay üssünde yaşamaktadır. Uzay üssü Batman tarafından yaptırılmıştır. Batman yalnız çalışmayı sevdiği için sadece yarı üye olmuştur. Birlik 7 kişilik as üyeler tarafından yönetilmektedir. Bunlar Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern, Hawkgirl ve Martian Manhunter.

İki farklı seri vardır. Birincisi Justice League (JL), ikincisi ise Justice League Unlimited (JLU)'dır. İkinci birincinin devamı niteliğini taşır. Seri ilk yazıldığında adı Justice League of America'dır fakat daha sonra America çıkarılmıştır.

ADALET BİRLİĞİ HANGİ KAHRAMANLARDAN OLUŞUYOR?

Bu birliğin gayriresmî lideri Batman olmak üzere, başta Superman, Martian Manhunter, Green Lantern, Flash, Wonder Woman, Zatanna, Green Arrow, Aquaman, Hawkgirl, Black Canary, Kaptan Atom, Atom (Ray Palmer), Cyborg, Supergirl ve çok daha fazla süper kahramandan oluşmaktadır.

ADALET BİRLİĞİ OYUNCULARI

Ben Affleck, Bruce Wayne/ Batman

Henry Cavill, Kal-El/Clark Kent/Superman

Gal Gadot, Diana Prince/ Wonder Woman

Ezra Miller, Barry Allen/The Flash

Jason Momoa, Arthur Curry/ Aquaman

Ray Fisher, Victor Stone/Cyborg

Amy Adams, Lois Lane

Amber Heard, Mera

J. K. Simmons, Komiser James Gordon

Willem Dafoe

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