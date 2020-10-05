Adalet Bakanlığı'nın adını kullanarak ihale pazarlayan şahısların cezası belli oldu
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Adalet Bakanlığı'nın adını kullanarak ihale pazarlayan şahısların cezası belli oldu

05.10.2020 13:48 | Son Güncelleme: 05.10.2020 13:57
Adalet Bakanlığı'nın adını kullanarak ihale pazarlayan şahısların cezası belli oldu

Bakanlığın adını kullanarak bina yapım ve tadilat işlerini 'ihalesiz olarak vereceklerini' iddia edip, iş insanlarından komisyon alan şahıslar hakkındaki dava sonuçlandı; 9 sanık beraat ederken, 5 sanığa ceza verildi.

2015 yılında Adalet Bakanlığı'nın adını kullanarak, gerçekte ihalesi yapılmayan bina yapım, tadilat ve işlerini sahte sözleşmelerle ihalesiz olarak inşaat alanında faaliyet gösteren iş insanlarına vererek komisyon aldığı iddia edilen 12 şüpheli hakkında ''suç örgütü kurmak, nitelikli dolandırıcılık'' suçundan dava açılmıştı.

BAKANLIĞIN BİNASINI KULLANMIŞLAR

Dava iddianamesinde aralarında Adalet Bakanlığı çalışanlarının da bulunduğu şüphelilerin, iş insanlarını ikna etmek için Adalet Bakanlığı ek binasını kullanarak, ''kamu kurumu aracılığıyla dolandırıcılık için bir suç örgütü kurduğu'' belirtilmişti.

TEMİNAT VE KOMİSYON ADI ALTINDA PARA ALMIŞLAR

Şüphelilerin ayrıca Adalet Bakanlığı İş Yurtları adına hayali sözleşmeler hazırladıkları, ardından inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmalar ve iş insanlarıyla iletişime geçip, komisyon karşılığı ihalesi yapılmayan bina yapım ve tadilat işlerini ihalesiz olarak kendilerine verebileceklerini söyledikleri iddia edilmişti. İddianamede adı geçen şüphelilerin, hayali sözleşmeleri, sahte mühürler kullanarak imzalattırıp, teminat ve komisyon adı altında aldıkları paralarla kendilerine çıkar sağladıkları da ifade edilmişti.

9 SANIK BERAAT ETTİ

2015 yılında başlayıp yaklaşık 5 yıl süren yargılama sonrasında, yargılanan sanıklar hakkında karara varıldı. Gerekçeli karara göre TBMM Müşaviri Ahmet Sevgili, Haşmet Rıza Özkoçak, Nazif Yılmaz, Sema Yurdakadim, İrfan Kayabaşı, Kemal Özdemir, Suat Gökçek, Şenhan Şenel ve Erol Çatalbaş beraat etti.

5 SANIĞA CEZA VERİLDİ

Yargılama sonrasında Tahir Kahraman, Eser Algül, Cüneyt Önal, Atilla Gülbenk ve Raşit Seyfettin Akura ise hapis ve para cezasına çarptırıldı.

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