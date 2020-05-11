Adalet Bakanlığı Flynn Davasının Düşürülmesi İçin Harekete Geçti
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Adalet Bakanlığı Flynn Davasının Düşürülmesi İçin Harekete Geçti

11.05.2020 08:47 | Son Güncelleme: 11.05.2020 08:47

ABD Adalet Bakanlığı, Başkan Donald Trump'ın ilk ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn hakkındaki davanın düşürülmesi için harekete geçti.

ABD Adalet Bakanlığı, Başkan Donald Trump'ın ilk ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn hakkındaki davanın düşürülmesi için harekete geçti. Dava, Trump ve destekçilerinin FBI'ın Rusya soruşturmasını hedef almak için malzeme olarak kullandığı hukuki süreçlerden biriydi.

Adalet Bakanlığı Flynn Davasının Düşürülmesi İçin Harekete Geçti

Güncel Manşet

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