Adalet Bakanlığı, Adnan Oktar'ın Batman Cezaevi'ne nakledildiği iddialarını yalanladı
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Adalet Bakanlığı, Adnan Oktar'ın Batman Cezaevi'ne nakledildiği iddialarını yalanladı

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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, "Kediciklerim" dediği kadınları cezaevinden yönetmeye çalışan Adnan Oktar'ın Batman Cezaevi'ne sevk edildiği iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada, Oktar'ın Edirne Cezaevi'nden Batman'ın Beşiri ilçesinde yeni yapılan yüksek güvenlikli cezaevine nakledildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığına vurgu yapıldı.

Adnan Oktar, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince 11 Ocak'ta "silahlı suç örgütü kurma ve yönetme", "cinsel suçlar", "FETÖ'ye yardım", "siyasal veya askeri casusluk" gibi birçok suçtan 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edilmişti. Temmuz 2018'de tutuklandıktan sonra İstanbul Silivri Cezaevine konulan Oktar, buradan da Edirne Cezaevine nakledilmişti.

UYARILARA RAĞMEN MÜRİTLERİYLE GÖRÜŞMEYE DEVAM ETTİ

Oktar'ın "Kediciklerim" dediği kadınları cezaevinden yönetmeye devam ettiği, görüş günlerinde ziyaretine gelen elemanlarına verdiği talimatlarla da örgütünü ayakta tutmaya çalıştığı öne sürülmüştü. Cezaevi yönetimi de bu ihlalleri Adalet Bakanlığı'na bildirince Adnan Oktar'ın Batman'ın Beşiri ilçesinde yeni yapılan yüksek güvenlikli cezaevine nakledildiği iddia edilmişti.

ADALET BAKANLIĞI BATMAN İDDİALARINI YALANLADI

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Adnan Oktar'ın 'Batman iline sevk edildiği ve Batman Ceza İnfaz Kurumuna yerleştirildiği' yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, yaptığı yazılı açıklamada, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve muhtelif suçlardan, ceza infaz kurumunda barındırılan hükümözlü Adnan Oktar hakkında bazı basın yayın organlarında 'Batman iline sevk edildiği ve Batman Ceza İnfaz Kurumuna yerleştirildiği' yönünde haberlerin yer aldığı belirtilerek, "Adı geçen hükümözlü hakkında, herhangi bir nakil planlaması ya da verilmiş bir nakil emri bulunmamakta olup bu konuda basın yayın organlarında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Adalet Bakanlığı, Adnan Oktar'ın Batman Cezaevi'ne nakledildiği iddialarını yalanladı
Adalet Bakanlığı, Adnan Oktar'ın 'Batman Ceza İnfaz Kurumuna yerleştirildiği' iddiasını yalanladı
Adalet Bakanlığı, Adnan Oktar'ın "Batman Ceza İnfaz Kurumuna yerleştirildiği" iddiasını yalanladı
Adnan Oktar, Batman'ın Beşiri ilçesindeki yüksek güvenlikli cezaevine nakledildi
Adnan Oktar, Batman'ın Beşiri ilçesindeki yüksek güvenlikli cezaevine nakledildi

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