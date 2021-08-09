Adalet Bakanı Gül, Muğla'da yangından zarar gören ilçelerde incelemelerde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adalet Bakanı Gül, Muğla'da yangından zarar gören ilçelerde incelemelerde bulundu

Adalet Bakanı Gül, Muğla'da yangından zarar gören ilçelerde incelemelerde bulundu
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Seydikemer'e gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çökek Mahallesinde orman yangınının kontrol altına alınmasının ardından devam eden soğutma çalışmalarını yerinde inceledi.

Seydikemer'e gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çökek Mahallesinde orman yangınının kontrol altına alınmasının ardından devam eden soğutma çalışmalarını yerinde inceledi.

Afet bölgesinde incelemelerde bulunan Bakan Gül'e Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz bilgi verdi Seydikemer'de yangın felaketinin yaşandığı Çökek mahallesinde soğutma çalışmaları gece gündüz sürerken Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de yangın bölgesine geldi.

AK Parti MKYK Üyesi Dr. Fatma Betül Sayan Kaya ile birlikte afet bölgesine gelen Bakan Gül'ü, Bayır Mahallesindeki yangın koordinasyon merkezinde Seydikemer Kaymakamı Ayhan Yazgan, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, belediye başkan yardımcıları ile AK Parti Seydikemer İlçe Başkanı Salih Gümüş karşıladı.

Yangının çıktığı ilk andan itibaren devletin tüm kurumlarının ve vatandaşların seferber olduğunu belirten Başkan Otgöz, Bakan Gül'e yangınla ilgili detaylı brifing verdi.

Şu an bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Başkan Otgöz, koordinasyon merkezinde toplanan gerekli ekipmanların alevle yüzyüze kahramanca mücadele eden ekiplere ve vatandaşlara sistemli bir şekilde iletildiğini söyledi. Yangın bölgesinde soğutma çalışmalarını yerinde inceleyen Bakan Gül ve AK Parti MKYK Üyesi Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, burada vatandaşların dertlerini dinledi. Devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu belirten Bakan Gül, yangınzedelere gerekli desteğin yapılacağını işaret etti.

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahmut Özer Mehmet Özhaseki Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Şahan Gökbakar İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Eda Erdem Fatih Terim Merve Çoban Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adalet Bakanı Gül, Muğla'da yangından zarar gören ilçelerde incelemelerde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 02:30:02. #1.14#

title