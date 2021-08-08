Adalet Bakanı Gül, Muğla'da yangından zarar gören ilçelerde incelemelerde bulundu Açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yangınlarla ilgili soruşturmaları hem adli hem idari tüm mercilerin takip ettiğini belirterek, "Bu konuda bütün soruşturmaları büyük titizlikle takip ediyoruz.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yangınlarla ilgili soruşturmaları hem adli hem idari tüm mercilerin takip ettiğini belirterek, "Bu konuda bütün soruşturmaları büyük titizlikle takip ediyoruz." dedi.

Bakan Gül, Muğla'nın Marmaris ilçesi Turunç Mahallesi'nde yangından zarar gören ilçelerde incelemede bulundu, vatandaşlarla bir araya geldi. Geçmiş olsun dileklerini ileten Gül, soğutma çalışmaları yapılan alanları dolaştı.

Yatağan İlçe Belediyesi'ni ziyaret eden Gül, kentteki son durum hakkında Belediye Başkanı Mustafa Toksöz'den bilgi aldı. Kavaklıdere ilçesine geçerek, Çamlıbel Mahallesi'nde yanan alanlarda incelemede bulunan Gül, burada yaptığını konuşmada, büyük bir felaket yaşadıklarını vurguladı.

Yangının başladığı andan itibaren devletin ve milletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu anlatan Gül, "Bu sıkıntıların hep beraber üstesinden gelmeye çalıştık. Cumhurbaşkanımızın geçmiş olsun dileklerini iletmek isterim. Kurumlarımız, tüm ekipmanları ve donanımlarıyla hep birlikte el ele verdik." diye konuştu.

Ormanlar yandıkça yüreklerinin de yandığını söyleyen Gül, doğayı korumanın, daha da güzelleştirmenin herkesin ortak sorumluluğu olduğuna işaret etti.

Herkesin söndürme çalışmalarına destek olduğunu belirten Gül, "O ormana o ateşe karınca misali, 'Nasıl bir katkım olur, nasıl söndürürüm' diye hepiniz çalıştınız. Ben özellikle İzmir Milletvekilimiz Mahmut Atilla Kaya'ya teşekkür ediyorum. O gün sizler çok büyük bir gayret gösterdiniz. Allah sizden razı olsun." ifadesini kullandı.

"Bir çivi bile çakılmasına izin vermeyeceğiz"

Gül, yangında kaç ağaç yandıysa, orayı eski haline getireceklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yanan yerleri yeşillendireceğiz. Asla ve asla hiçbir yapılaşmaya, imara, orman dışı hiçbir amaca kullandırtmayacağız. Bu bizim hem Anayasamızın amir hükmü, emredici hükmü hem bizim doğaya olan saygımız, inancımız. Asla ve asla orada yanan ağaçların yeri farklı amaçla kullanılmayacak. Buna müsaade etmeyeceğiz. Bir çivi bile çakılmasına izin vermeyeceğiz. Hep beraber takipçisi olacağız. Yeşil vatanımızı da hep birlikte koruyacağız."

Çamlıbel, Kavaklıdere, Menteşe'de can kaybı olmamasının tesellileri olduğunu ifade eden Gül, yangınların herkesi üzdüğüne, önemli tedbirler alındığına değindi.

Yanan alanları ağaçlandıracaklarının altını çizen Gül, el birliğiyle yeşillendireceklerini, çocuklara ve geleceğe daha yeşil bir orman bırakacaklarını ifade etti.

Gül, yangınların adli boyutlarının da çok yönlü titizlikle yürütüldüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Tüm yangınlarla ilgili soruşturmaları hem adli hem idari tüm mercilerimiz, kolluğumuz takip ediyor. Bu konuda bütün soruşturmaları büyük titizlikle takip ediyoruz. Aldığımız ve alacağımız her türlü tedbirler ve daha fazlası neler yapabiliriz bunların da takipçisiyiz. Tüm bakanlarımız sahada. Hasarlar yerinde tespit ediliyor. Bir toplu iğne bile olsa vatandaşımızın uğradığı hangi zararlar varsa o zararları gidereceğiz. Devletimiz, milletimiz büyük. Milletimiz 84 milyon tüm dünyada örnek çalışkanlığıyla, büyüklüğüyle. Biz iri olacağız, diri olacağız hep birlikte kardeş bir şekilde ülkemizi daha güzel yarınlara taşıyacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen