: Adalet Bakanı Gül duyurdu: Ceren Özdemir cinayeti sonrası açık cezaevlerine geçme yetkisi infaz hakimliğine verilecek

06.12.2019 09:51 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:56

Ordu'da Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, darbe girişimi sonrasında genişletilen açık cezaevine geçme koşulları yeniden düzenleneceğini açıkladı

Hürriyet'ten Hande Fırat'ın haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişimi sonrasında cezaevlerinde oluşan doluluk oranıyla birlikte açık cezaevlerine ayrılma koşullarının genişletildiğini hatırlatan Bakan Gül, bir süredir bu koşulların yeniden düzenlenmesi için çalışma yürüttüklerini belirtti.

Yapmayı planladıkları düzenlemede iki başlık bulunduğunu söyleyen Gül, "Biri iyi halden indirimi belli suçlarda sona erdirmek, ikincisi ise açık cezaevine geçiş koşullarını zorlaştırmak" dedi.

AÇIK CEZAEVİNE GEÇME YETKİSİ İNFAZ HAKİMLİĞİNE VERİLECEK

Açık cezaevine geçme yetkisini cezaevi idare ve gözlem kurulundan alarak infaz hâkiminin yetkisine vermeyi düşündüklerini ifade eden Gül, "Belli suçlar kabul edilmeyecek. Belli suçları mükerrer işleyenler için de yararlanamamaları üzerinde çalışıyoruz" sözlerini kaydetti.

Öte yandan Bakan Gül, konuyu hükümlünün rehabilitasyonu boyutuyla da ele aldıklarını, bu konuda da çalışma yürüttüklerini söyledi.

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