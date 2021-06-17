Adalet Bakanı Gül'den HDP saldırısı sonrasında açıklama: Provokasyonların hedefi karanlıktır
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Adalet Bakanı Gül'den HDP saldırısı sonrasında açıklama: Provokasyonların hedefi karanlıktır

Haberler.com / Bilal Çığrım - Haberler | Güncel

HDP İl binasına yapılan silahlı saldırı sonrasında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yaşanan olayı provokasyon olarak niteleyerek, "Provokasyonların hedefi karanlıktır. Hukuk bu karanlığa asla geçit vermeyecek" dedi.

İzmir'deki HDP İl binasına yapılan saldırının ardından toplumun bir çok kesiminden tepkiler gelmeye devam ederken, siyaset ve sanat dünyası da sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla yaşanılan olaya kayıtsız kalmadı. Gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden Deniz Poyraz'a baş sağlığı dileklerinde bulunan siyaset ve sanat dünyası insanları paylaşımları ile bu tür olayların bir daha yaşanmaması yönündeki temennilerini de iletti.

"OLAY TÜM YÖNLERİ İLE AYDINLATILACAK"

Sosyal medya üzerinden değerlendirmelerde bulunan bir diğer isim de Adalet Bakanı Abdulhamit Gül oldu. Gül, paylaşımında, "İzmir'de HDP il binasına yapılan saldırıyı ve cinayeti lanetliyorum. Provokasyonların hedefi karanlıktır. Huzursuzluk ve güvensizliktir. Hukuk bu karanlığa asla geçit vermeyecek. Olay tüm yönleri ile aydınlatılacaktır.

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Bilal Çığrım
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