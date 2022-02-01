Adalet Bakanı Bekir Bozdağ resmen göreve başladı! AK Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 285'e düştü - Haberler
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ resmen göreve başladı! AK Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 285'e düştü

AA - Güncel
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Abdulhamit Gül'ün yerine Adalet Bakanlığı'na atanan Bekir Bozdağ, Meclis'te yemin ederek resmen görevine başladı. Bozdağ'ın ardından AK Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 285'e düştü.

Tbmm Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden af talebi kabul edilen Abdulhamit Gül'den boşalan Adalet Bakanlığı'na Bekir Bozdağ'ın atanmasına ilişkin tezkereyi okuttu.

AK PARTİ'NİN SANDALYE SAYISI DÜŞTÜ

Bilgiç, daha sonra ant içmesi için Bozdağ'ı kürsüye davet etti. Bekir Bozdağ, kürsüye çıkarak yemin etti. Bozdağ'ın yemin etmesinin ardından AK Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 285'e düştü.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ resmen göreve başladı! AK Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 285'e düştü

AA - Güncel

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