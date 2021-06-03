Adalara nasıl gidilir? İstanbul Adalara gidiş yolları nelerdir?
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Adalara nasıl gidilir? İstanbul Adalara gidiş yolları nelerdir?

Adalara nasıl gidilir? İstanbul Adalara gidiş yolları nelerdir?
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Yaz mevsiminin gelişiyle birlikte İstanbullular vakit buldukça Adalara akın etmeye başladı. Küçük bir tatil, gezi için en yakın ve ideal olan Adalar, İstanbullular için bir şans. En çok tercih edilen adalar Büyükada ve Heybeliadadır. Bunlar dışında Burgazada, Kınalıada gibi adalara da gidiş yolları araştırılıyor. Peki, Adalara nasıl gidilir? İstanbul Adalara gidiş yolları nelerdir? Konuya ilişkin detayları sizin için derledik.

ADALARA NASIL GİDİLİR?

Adalara nasıl gidilir? İstanbul Adalara gidiş yolları nelerdir?

İstanbulluların ya da İstanbul'a gelenlerin yaz aylarında en çok tercih ettikleri yer adalardır. Hem yakın olması hem de yaz aylarında mini bir tatil niteliğinde olan adalara gidiş yollarını belirli birkaç nokta üzerinden tarif ettik.

Adalar nerde?

Adalar, İstanbul'un Anadolu Yakası'nın güney kıyılarında yer alan ve Marmara Denizi'nin kuzeydoğu kesimindedir. Adalar İstanbul'un bir ilçesini oluşturur ve bu oluşum 4 adayı içine alır. Bu 4 ada şunlardır;

- Büyükada

Adalara nasıl gidilir? İstanbul Adalara gidiş yolları nelerdir?
Büyükada

- Heylibeliada

Adalara nasıl gidilir? İstanbul Adalara gidiş yolları nelerdir?
Heybeliada

- Burgazada

Adalara nasıl gidilir? İstanbul Adalara gidiş yolları nelerdir?
Burgazada

- Kınalıada

Adalara nasıl gidilir? İstanbul Adalara gidiş yolları nelerdir?
Kınalıada

Avrupa'dan Adalara Gidiş Yolları

Beşiktaş'tan

Beşiktaş'tan adalara gitmek isteyenler Beşiktaş sahilinde bulunan adalar vapuruna binerek kolayca adalara ulaşabilir. Vapur sırasıyla, Kınalıada- Burgazada-Heybeliada ve son olarak Büyükada'ya uğrar. Beşiktaş'tan adalara gidiş süresi ise aşağıdaki gibidir.

Beşiktaş'tan Kınalıada'ya – 45 dakika

Beşiktaş'tan Burgazadaya- 1 saat

Beşiktaş'tan Heybeliada'ya 1 saat 15 dakika

Beşiktaş'tan Büyükada'ya 1 saat 30 dakikadır.

Eminönü'nden

Eminönü'nden adalara gitmek isteyenler Eminönü sahilinde bulunan adalar vapuruna binerek kolayca adalara ulaşabilir. Vapur sırasıyla, Kınalıada- Burgazada-Heybeliada ve son olarak Büyükada'ya uğrar.

Kabataş'tan

Kabataş'tan adalara gitmek isteyenler Kabataş sahilinde bulunan adalar vapuruna binerek kolayca adalara ulaşabilir. Vapur sırasıyla, Kınalıada- Burgazada-Heybeliada ve son olarak Büyükada'ya uğrar.

Asya'dan Adalara Gidiş Yolları

Kadıköy'den

Kadıköy'den adalara gitmek isteyenler Kadıköy iskelesinde bulunan adalar vapuruna binerek kolayca adalara ulaşabilir. Vapur sırasıyla, Kınalıada - Burgazada-Heybeliada ve son olarak Büyükada'ya uğrar.

Bostancı'dan

Bostancı'dan adalara gitmek isteyenler Bostancı sahilinde bulunan adalar vapuruna binerek kolayca adalara ulaşabilir. Vapur sırasıyla, Kınalıada - Burgazada-Heybeliada ve son olarak Büyükada'ya uğrar.

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