Adalar'dan getirilen 20 at, turizm tesislerine ücretsiz verildi
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Adalar'dan getirilen 20 at, turizm tesislerine ücretsiz verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Adalar'dan alınan 20 at, Kastamonu'nun Daday ilçesindeki atlı turizm tesislerine ücretsiz verildi.

15.06.2020 17:47 | Son Güncelleme: 15.06.2020 17:53

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Adalar'dan alınan 20 at, Kastamonu'nun Daday ilçesindeki atlı turizm tesislerine ücretsiz verildi.

İBB, Adalar'da faytonculuğun yasaklanmasının ardından satın aldığı atlardan 20'sini, talep üzerine Kastamonu'nun Daday Belediyesine gönderdi.

Belediye, atları ilçede faaliyet gösteren atlı turizm tesislerine destek amacıyla verdi.

Atların, atlı turizm tesislerinde safari ve binicilik amacıyla kullanılacağı öğrenildi.

Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Daday'ın son dönemde atlı turizmde adından söz ettirdiğini söyledi.

Atlarla ilgili talepte bulunduklarını ifade eden Taş, "Bugün çok mutlu günlerimden birisini daha yaşıyorum. İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, Adalar ilçesinde faytonlardan çıkan 20 tane atı bizlere hediye etti. Bizler, bu gelen atları koruyarak, Belediye veterinerimiz tarafından kontrolleri yapılarak, uzun yıllar yaşamaları için çaba göstereceğiz. Onlar artık bizim misafirlerimizdir." dedi.

Taş, bölge turizmini daha da canlandırmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri, Daday Belediyesi Veteriner İşleri ile Daday İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veterinerleri tarafından sağlık kontrolleri yapılan atlar, daha sonra atlı turizm işletmelerine kura ile dağıtıldı.

Adalar'dan getirilen 20 at, turizm tesislerine ücretsiz verildi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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