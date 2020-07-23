Adalar'daki fayton sorununa çözüm! Cumhurbaşkanı arayarak sorunun çözüldüğü müjdesini verdi.
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Adalar'daki fayton sorununa çözüm! Cumhurbaşkanı arayarak sorunun çözüldüğü müjdesini verdi.

Adalar'da ruam hastalığı sebebiyle faytonlar yasaklanmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hafta başında Ankara'ya giderek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalar'da elektrikli faytonlara izin verilmemesi konusunu görüşüyordu. Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla arayarak sorunun çözüldüğü müjdesini verdi.

Adalar'daki fayton sorununa çözüm! Cumhurbaşkanı arayarak sorunun çözüldüğü müjdesini verdi.
23.07.2020 08:45 | Son Güncelleme: 23.07.2020 08:48

Hafta başında Ankara'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu Adalar'daki elektrikli faytonlara izin verilmesi için ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriziyle karşılaştı. Erdoğan, İmamoğlu'na sorunun çözüldüğü haberini verdi.

ELEKTRİKLİ FAYTONLAR NE ZAMAN YOLCU TAŞIMAYA BAŞLAYACAK?

Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu elinde telefon "Sayın Cumhurbaşkanı konuşacak" diyerek herkesin duyması için diafonu açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'na kendisini çok mutlu eden müjdeyi verip, "Oldu bu iş, mesele çözüldü" dedi. İmamoğlu da telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı'na bu konuyla ilgilendiği için teşekkürlerini iletti. 10 dakika süren sohbet sonrasında karşılıklı iyi niyet dilekleriyle telefon kapatıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çözüme yönelik talimatı doğrultusunda, taraflar ertesi gün detayları görüştü. Bu görüşmeler sonrasında, Adalar'da önümüzdeki hafta elektrikli faytonların yolcu taşımaya başlaması bekleniyor.

ADALAR'DAKİ FAYTON SORUNUNEDİR?

Adalar'da ruam hastalığı nedeniyle faytonların İstanbul Valiliği tarafından yasaklanmasından sonra Adalar'daki ulaşım taleplerinin karşılanması amacıyla çalışma başlatılmıştı. İBB Meclisi, 16 Ocak 2020 tarihinde önemli bir karara imza atarak atlı faytonculuğunu kaldırdı. Toplu taşımacılıkta kullanılan atların her biri 4 bin lira, tescilli 277 fayton plakası ise 300 bin lira bedelle İBB tarafından satın alındı.Ulaşımın elektrikli araçla yapılması kararlaştırılıp, tartışma yaratan turistik amaçlı 35 simgesel, faytondan da vazgeçildi.İstanbul'un ulaşımı konusunda geniş yetkilere sahip UKOME, Şubat ayında aldığı kararla, Adalar'ın bütün yollarını "Yaya Yolu" ilan etti. İBB Meclisi de şubat ayında aldığı kararla, ilçede elektrikli araçla taşımacılık işinin İETT tarafından yapılmasını oy birliğiyle onayladı.Adalar'da kaldırılan atlı faytonların yerine kullanılmak üzere geçici olarak alınan 60 elektrikli aracın tanıtımı 19 Haziran günü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından Büyükada'da yapıldı. Ancak araçlar, Adalar Kaymakamlığı tarafından karayolları üzerinde hizmet veren araç olarak değerlendirildiği için hizmete başlayamadı.

İlgili Haberler

Ekrem İmamoğlu, Süleyman Soylu'yla Adalar'daki elektrikli araçları görüşürken Cumhurbaşkanı aradı
Ekrem İmamoğlu, Süleyman Soylu'yla Adalar'daki elektrikli araçları görüşürken Cumhurbaşkanı aradı

Manşet

Haberler

10 yaşındaki çocuğu istismar ettiği öne sürülen şüpheli, linç girişimi sırasında kaçtı 3. Sayfa
10 yaşındaki çocuğu istismar ettiği öne sürülen şüpheli, linç girişimi sırasında kaçtı
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi Yaşam
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için sağanak uyarısı Güncel
Meteoroloji'den Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için sağanak uyarısı
Filistinli genç, koronavirüs tedavisi gören annesini görmek için her gece pencereye tırmandı Dünya
Filistinli genç, koronavirüs tedavisi gören annesini görmek için her gece pencereye tırmandı
Real Madrid'li Vinicius, Türk model Elif Aksu ile reklam filminde oynadı Spor
Real Madrid'li Vinicius, Türk model Elif Aksu ile reklam filminde oynadı
Asırlık lezzet çeçil peyniri geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam ediyor Kültür Sanat
Asırlık lezzet çeçil peyniri geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam ediyor
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu
Ekrem İmamoğlu, Süleyman Soylu'yla Adalar'daki elektrikli araçları görüşürken Cumhurbaşkanı aradı
Ekrem İmamoğlu, Süleyman Soylu'yla Adalar'daki elektrikli araçları görüşürken Cumhurbaşkanı aradı
Köprüde yoldan çıkan tır, 5 metre yükseklikten alt yola devrildi
Köprüde yoldan çıkan tır, 5 metre yükseklikten alt yola devrildi
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti
Tekstil fabrikasında koronavirüs paniği! Çalışanlar karantina altına alındı
Tekstil fabrikasında koronavirüs paniği! Çalışanlar karantina altına alındı
Maskeden ceza kesilen gencin arkadaşı muhabire sordu: Zeki Müren de bizi görecek mi?
Maskeden ceza kesilen gencin arkadaşı muhabire sordu: Zeki Müren de bizi görecek mi?
Ayasofya Camii'nin içinde Kur'an-ı Kerim okunarak ses ve akustik kontrol edildi
Ayasofya Camii'nin içinde Kur'an-ı Kerim okunarak ses ve akustik kontrol edildi
ABD'den Türkiye'ye küstah çağrı: Meis Adası yakınlarında tüm eylem planlarını iptal edin
ABD'den Türkiye'ye küstah çağrı: Meis Adası yakınlarında tüm eylem planlarını iptal edin
Muğla'da Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürüldüğü ev görüntülendi
Muğla'da Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürüldüğü ev görüntülendi
21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı
21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı
Taşımacılık ve kargo sektöründe yeni uygulama 'gelal' başladı
Taşımacılık ve kargo sektöründe yeni uygulama 'gelal' başladı
Aydınlı vatandaş, ürettiği ejder meyvelerinin tanesini 15 ile 25 TL arasında satıyor
Aydınlı vatandaş, ürettiği ejder meyvelerinin tanesini 15 ile 25 TL arasında satıyor
Fransa bu görüntüleri konuşuyor! İki çocuk ölümden böyle kaçtı
Fransa bu görüntüleri konuşuyor! İki çocuk ölümden böyle kaçtı
Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Birol Çetin atandı
Türk Tarih Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Birol Çetin atandı
Pınar'ın cansız bedenini yakan cani, dumanı soran komşularına 'Mangal yapıyorum' demiş
Pınar'ın cansız bedenini yakan cani, dumanı soran komşularına "Mangal yapıyorum" demiş
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Eşini defalarca kez bıçaklayan adam, sağlık ekiplerini arayıp intihar ettiğini söyledi
Eşini defalarca kez bıçaklayan adam, sağlık ekiplerini arayıp intihar ettiğini söyledi
Merve Boluğur, Instagram'da yüzünü gizlediği sevgilisiyle el ele görüntülendi
Merve Boluğur, Instagram'da yüzünü gizlediği sevgilisiyle el ele görüntülendi
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Kıskançlık krizine giren koca, 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü
Kıskançlık krizine giren koca, 8 yıllık eşini uykusunda boğarak öldürdü
Bakan Koca'dan vatandaşlara Kurban Bayramı uyarısı: Toplu bayramlaşma yapılmamalı, ziyaretler sınırlı tutulmalı
Bakan Koca'dan vatandaşlara Kurban Bayramı uyarısı: Toplu bayramlaşma yapılmamalı, ziyaretler sınırlı tutulmalı
Ceren Özdemir'in katili cezadan kurtulmak için her yolu deniyor! Bu kez de Yargıtay'a başvurdu
Ceren Özdemir'in katili cezadan kurtulmak için her yolu deniyor! Bu kez de Yargıtay'a başvurdu
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Özgür Özel Tuma Çelik Fatih Sultan Mustafa Şentop
Magazin Hande Erçel Öztürk Serengil Michael Jackson İbrahim Tatlıses
Spor Ünal Karaman Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Aziz Yıldırım Emre Belözoğlu
Daha Fazla Plaka Kodu Birol Çetin Plaka Kodları Yenilik Partisi
Şu an buradasınız: Adalar'daki fayton sorununa çözüm! Cumhurbaşkanı arayarak sorunun çözüldüğü müjdesini verdi. - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 08:49:25. #1.15#
title