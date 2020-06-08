Adalar'daki atlar sahiplendiriliyor
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Adalar'daki atlar sahiplendiriliyor

İBB, Adalar'daki fayton esnafından aldığı 177 atı,sahiplendirmeye başladı.Büyükada'da 55 personel ile bakılan atlar, güvenle yeni yerlerine taşınmaya başlandı.

Adalar'daki atlar sahiplendiriliyor
08.06.2020 08:48 | Son Güncelleme: 08.06.2020 08:48

Müjdeli haberi İBB Başkanı İmamoğlu, sosyal medyadan görüntüler eşliğinde paylaştı. On altı milyon İstanbulluya, atların yeni yerlerinde de İBB gözetiminde olacağının sözünü verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adalar'da faytonculuğun yasaklanmasının ardından satın aldığı atları sahiplendirmeye başladı. İlk etapta satın alınan toplam 177 atın, 20'si İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veterinerlik Meslek Yüksek Okulu Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü tarafından sahiplenildi.Sahiplenilen atlar,İBB Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yeni yerlerine taşındı. Elazığ Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi de 8 Haziran'da 20 at daha sahiplenecek. Böylece sahiplenilen atların sayısı 40'ı bulacak.

İMAMOĞLU SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Adalar'da herkes açısından bir çileye dönüşen faytonculuğun yasaklanmasının ardından özel yapım elektrikli araç projesinin geliştirilmesi talimatını veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise müjdeli haberi sosyal medya hesaplarından paylaştı. İmamoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Adalar'da fayton kalktı, atları satın aldık, bakımlarını yaptık, sağlıklarını da kontrol altına aldık. Şimdi atlarımıza iyi bakılacağından emin olduğumuz kurumlara sahiplendiriyoruz. İlk yuvaları İstanbul Üniversitesi oldu. Yeni yerlerinde de gözetimimiz devam edecek."

ATLARA 55 PERSONEL BAKIYOR

Öte yandan satın alınan atların sağlık kontrolü, bakım ve besleme işlemleri veteriner hekim, seyis ve nalbant olmak üzere toplam 55 personel ile Büyükada'da yerine getiriliyor. Atların beslenmesinde yaklaşık olarak haftalık 50 ton yem kullanılıyor.

Atlar, İBB gözetimine girdikten sonra mevcut barınma alanlarına ek alanlar oluşturuldu. Barınma alanlarında yemlik ve suluklar elden geçirildi, birbirlerine zarar vermelerini önlemek amacıyla aralarına seperatör konuldu, atların başıboş olarak dolaşmalarına olanak tanıyan alanlar yaratıldı.

İBB,FAYTONCUYU MAĞDUR ETMEDİ

Bilindiği üzere yıll ardır yakınmalara neden olan Adalar'da faytonculuk,81 atta ruam hastalığı çıkmasının ardından yasaklanmıştı. İBB, işsiz kalan esnafın mağduriyetini giderme yoluna gitmiş ve tescilli fayton plakası başına 300, atlar için ise 4 bin lira ödemişti.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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