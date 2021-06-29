Ada Masalı Haziran kimdir? Ayça Ayşin Turan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayça Ayşin Turan biyografisi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ada Masalı Haziran kimdir? Ayça Ayşin Turan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayça Ayşin Turan biyografisi!

Ada Masalı Haziran kimdir? Ayça Ayşin Turan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayça Ayşin Turan biyografisi!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Star Tv'nin sevilen yaz dizisi Ada Masalı Haziran merak konusu oldu. Ada Masalın izleyen seyircilerimiz Ada Masalı Haziran kimdir? araştırmaktadır. Peki, Ada Masalı Haziran kimdir? Ayça Ayşin Turan kimdir, kaç yaşında? Ayça Ayşin Turan Ayça nereli? Ayşin Turan hayatı ve biyografisi nedir?

Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un başrolünü paylaştığı Ay Yapım'ın romantik yaz dizisi Ada Masalı'nın Haziran karakteri ile ilgili aramalar yoğunlaştı. Ayça Ayşin Turan'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Ada Masalı Haziran kimdir? Ayça Ayşin Turan kimdir, kaç yaşında? Ayça Ayşin Turan Ayça nereli? Ayşin Turan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ADA MASALI HAZİRAN KİMDİR?

Haziran, şehirli, başarılı iş insanıdır. Haziran, şehir hayatını seven 'Şehirden başka bir yerde yaşayamam, kendimi kaybedecek kadar da âşık olamam' diyenlerden.

AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR?

Ayça Ayşin Turan, 25 Ekim 1992 Sinop doğumlu, 28 yaşındadır. Türk dizi ve film oyuncusu olan Turan'ın annesi Sinoplu babası ise Kastamonuludur.

Ayça Ayşin Turan, küçüklüğünden beri oyunculuğa ilgi duymuştur. Oyunculuk kariyerine popüler Türk dizileri ile adım atan Turan, "Dinle Sevgili" adlı dizide Gülfem karakterine hayat vermiştir. 2014'te ise "Karagül" dizisinde "Ada" karakterini canlandırdı. Oyunculuk kariyeri boyunca film ve dizi oyunculuğunun yanında sunuculuk da yapan Turan eğitimini İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinde almıştır.

Şimdilerde ise Turan, Star ekranlarında yayınlanacak olan yaz dizisi Ada Masalı'nda, Alp Navruz ile başrolü paylaşacaktır.

TELEVİZYON DİZİLERİ

2011-2012/ Dinle Sevgili/Gülfem/ Yardımcı Oyuncu/FOX

2013-2016/ Karagül/Ada Şamverdi/ Yardımcı Oyuncu/FOX

2016/Altınsoylar/Burcu Günebakan/ Başrol Oyuncusu/Kanal D

2017-2018/Meryem/ Meryem Akça Sargun/ Başrol Oyuncusu/Kanal D

2018-2019/ Hakan: Muhafı/z Leyla Sancak/ Başrol Oyuncusu/ Netflix

2020/Zemheri/ Firuze Pınar/ Başrol Oyuncusu/Show TV

2020-2021/ Arıza Halide Gürkan/ Başrol Oyuncusu/Show TV

2021/ Menajerimi Ara/ Kendisi/ Konuk Oyuncu/ Star TV

2021- Ada Masalı/ Haziran/ Başrol Oyuncusu/ Star TV

SİNEMA

2015/ Sevimli Tehlikeli/Zeliş/Başrol Oyuncusu/Sinema Filmi

SUNUCULUK

2017/ Altın Kelebek Ödülleri/ Sunucu/ Ödül Töreni/ Kanal D

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Lütfü Türkkan Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Kaan Yıldırım Kerem Kamışlı Yiğit Marcus Aral
Spor Cristiano Ozan Tufan Şenol Güneş Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ada Masalı Haziran kimdir? Ayça Ayşin Turan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayça Ayşin Turan biyografisi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 23:48:53. #1.15#

title