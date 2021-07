Ada Masalı canlı izle! Star Tv Ada Masalı 5. Bölüm full HD izle! Ada Masalı 5. Bölüm fragmanı izle!

Ekranların sevilen yaz dizisi Ada Masalı 5. Bölümü ile bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Peki, Ada Masalı son bölümde neler oldu?

ADA MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Haziran ve Poyraz ilk kez birbirlerine çok yakındır. Ancak İdil'in kuşkuları her şeyi dağıtmak üzeredir. Hakan müdahale eder. Ne yazık ki bu durum Haziran'ı daha fazla üzer. Poyraz, Haziran'ın Ada'da kalıcı olmadığı gerçeği ile yüzleşmek zorunda kalır. Haziran ise içine sıkıştığı durum yüzünden hareket alanını giderek kaybeder. Üstelik olan biten her şey kalbine yük olmaktadır. Açılış yaklaşırken otele aşçı bulmaları gerekecektir. Haziran ve Poyraz elbette bu konuda anlaşamaz; Haziran gösterişli ve yenilikçi yemekler isterken, Poyraz sadelik ve lezzet peşindedir. Poyraz, Haziran'ın her şeyi teknoloji ile çözmeye çalışmasına sinir olur ve ona teknolojiyi kullanmadan bir gün geçirip geçiremeyeceğini sorar. İkili tatlı bir iddiaya girerler; Haziran ıssız bir koyda hayatta kalmayı başarırsa Poyraz ona en büyük sırrını söyleyecektir. Kaybederse de Haziran Poyraz'a sırrını anlatmak zorunda kalacaktır. Koy dönüşünde Haziran hiç beklemediği bir iş teklifi alır. Poyraz bu teklifle çok sarsılır.

ADA MASALI KONUSU NEDİR?

Star'ın yeni dizisi 'Ada Masalı' yakında seyircisi ile buluşacak. Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un başrolü paylaştığı Ay Yapım'ın yeni romantik yaz dizisi 'Ada Masalı'nın ilk tanıtımı yayınlandı. Sımsıcak bir başlangıcın ilk sinyallerinin verildiği tanıtım, sosyal medyada da büyük beğeni topladı. Tanıtımda, ilk kez bir projede bir araya gelen Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un uyumu dikkat çekti. Yaz aylarına romantik hikayesiyle damga vuracak Star'ın yeni dizisi 'Ada Masalı'nın ilk tanıtımı yayınlandı. Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'u buluşturan 'Ada Masalı'nın ilk tanıtımı, sımsıcak bir başlangıcın sinyallerini verirken sosyal medyada da büyük beğeni topladı. Birbirine zıt iki karakterin arasında doğacak aşkı konu alan 'Ada Masalı', herkesi ekran başına kilitleyecek.

ADA MASALI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Aşk hikayesini konu alacak olan dizinin başrollerini Alp Navruz, Ayça Ayşin Turan gibi önemli isimler paylaşırken dizide aynı zamanda İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz ve Bedia Ener gibi önemli oyuncular yer almakta. Ali Bilgin yönetmenliğindeki yeni dizinin yapımı ise Ay Yapım tarafında. Doğa ve tarihi bakımdan ilgi çeken İzmir'de çekilecek olan dizide çekimler öncesi hazırlıklar son aşamaya geldi.

