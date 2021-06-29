Ada Masalı canlı izle! Star Tv Ada Masalı 3. Bölüm full HD izle! Ada Masalı 3. Bölüm fragmanı izle!

Ekranların sevilen yaz dizisi Ada Masalı 3. Bölümü ile bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Ada Masalı izlemek isteyen vatandaşlarımız Ada Masalı izle! Ada Masalı canlı izle! Ada Masalı STAR Tv canlı yayın izle! gibi konular araştırmaktadırlar. Peki, Ada Masalı son bölümde neler oldu? Ada Masalı son bölüm izle! Ada Masalı 3. Bölüm 2. Fragmanı izle! Ada Masalı canlı izle! Star Tv Ada Masalı 3. Bölüm full HD izle! Ada Masalı 3. Bölüm fragmanı izle!

Ekranların sevilen yaz dizisi Ada Masalı 3. Bölümü ile bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Ada Masalı izlemek isteyen vatandaşlarımız Ada Masalı izle! Ada Masalı canlı izle! Ada Masalı STAR tv canlı yayın izle! gibi konular araştırmaktadırlar. Peki, Ada Masalı son bölümde neler oldu? Ada Masalı son bölüm izle! Ada Masalı 3. Bölüm 2. Fragmanı izle! Ada Masalı canlı izle! Star Tv Ada Masalı 3. Bölüm full HD izle! Ada Masalı 3. Bölüm fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde…

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ADA MASALI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Haziran, Nehir'in kuşkularını ortadan kaldırmak için Poyraz'ı öpmek zorunda kalmıştır. Anın büyüsünden kurtulduğunda bir an ne yaptığının farkına varır ve kaçar gibi uzaklaşır oradan. Elbette Poyraz neler olduğunu soracaktır, Haziran bir açıklama bulmaya çalışır. Diğer yandan Biricik'in bir arkadaşının nişan partisi için değişik bir mekan aradığı ortaya çıkar. Haziran henüz açılmadıysa da otelin bahçesinde yapılabileceğini düşünür ve hemen harekete geçer. Organizasyonun her adımında Poyraz'la anlaşmazlığa düşerler. Haziran şehirli telaşıyla işe koyulurken Adalıların hayat akış hızındaki yavaşlıkla mücadele etmek zorunda kalır. Diğer taraftan bütün Ada, Haziran ve Poyraz'ın öpüşmesini konuşmaya başlar. İdil elbette bu duruma çok sinirlenir ve olaya el koymaya karar verir. Haziran potansiyel müşteriyi memnun etmeye çalışırken hiç beklemediği biri Ada'ya gelir ve bu Haziran'ı çok zor durumda bırakır.

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ADA MASALI KONUSU NEDİR?

Star'ın yeni dizisi 'Ada Masalı' yakında seyircisi ile buluşacak. Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un başrolü paylaştığı Ay Yapım'ın yeni romantik yaz dizisi 'Ada Masalı'nın ilk tanıtımı yayınlandı. Sımsıcak bir başlangıcın ilk sinyallerinin verildiği tanıtım, sosyal medyada da büyük beğeni topladı. Tanıtımda, ilk kez bir projede bir araya gelen Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un uyumu dikkat çekti. Yaz aylarına romantik hikayesiyle damga vuracak Star'ın yeni dizisi 'Ada Masalı'nın ilk tanıtımı yayınlandı. Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'u buluşturan 'Ada Masalı'nın ilk tanıtımı, sımsıcak bir başlangıcın sinyallerini verirken sosyal medyada da büyük beğeni topladı. Birbirine zıt iki karakterin arasında doğacak aşkı konu alan 'Ada Masalı', herkesi ekran başına kilitleyecek.

ADA MASALI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Aşk hikayesini konu alacak olan dizinin başrollerini Alp Navruz, Ayça Ayşin Turan gibi önemli isimler paylaşırken dizide aynı zamanda İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz ve Bedia Ener gibi önemli oyuncular yer almakta. Ali Bilgin yönetmenliğindeki yeni dizinin yapımı ise Ay Yapım tarafında. Doğa ve tarihi bakımdan ilgi çeken İzmir'de çekilecek olan dizide çekimler öncesi hazırlıklar son aşamaya geldi.

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