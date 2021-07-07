Ada Masalı 5. bölüm fragmanı! Ada Masalı 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ada Masalı yeni bölümde ne olacak? Ada Masalı 4. bölüm izle!
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Ada Masalı 5. bölüm fragmanı! Ada Masalı 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ada Masalı yeni bölümde ne olacak? Ada Masalı 4. bölüm izle!

Ada Masalı 5. bölüm fragmanı! Ada Masalı 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ada Masalı yeni bölümde ne olacak? Ada Masalı 4. bölüm izle!
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STAR TV'nin yeni dizisi başladı! Heyecanla beklenen Ada Masalı dizisinin 5. fragmanı yayınlandı mı çok merak ediliyor? Peki Ada Masalı konusu nedir? Ada Masalı 4. bölüm izleme linki! Ada Masalı oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde...

Alp Navruz' un başrollerinde olduğu Ada Masalı dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Ada Masalı dizisinin yeni bölümü ne zaman? Ada Masalı 5. fragmanı yayınlandı mı? Ada Masalı yeni bölüm fragmanı izle! Ada Masalı 4. bölüm izle!

ADA MASALI 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

STAR TV'nin sevilen dizisi Ada Masalı'nın heyecan dolu 4. bölümünden sonra seyirci, 5. bölüm için fragman arayışlarına başladı. Her hafta Salı akşamı 20.00'de ekran karşısında olan Ada Masalı' nın 5. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayımlandığında haberimizde yer alacak. Takipte kalın!

ADA MASALI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Haziran ve Poyraz ilk kez birbirlerine çok yakındır. Ancak İdil'in kuşkuları her şeyi dağıtmak üzeredir. Hakan müdahale eder. Ne yazık ki bu durum Haziran'ı daha fazla üzer. Poyraz, Haziran'ın Ada'da kalıcı olmadığı gerçeği ile yüzleşmek zorunda kalır. Haziran ise içine sıkıştığı durum yüzünden hareket alanını giderek kaybeder. Üstelik olan biten her şey kalbine yük olmaktadır. Açılış yaklaşırken otele aşçı bulmaları gerekecektir. Haziran ve Poyraz elbette bu konuda anlaşamaz; Haziran gösterişli ve yenilikçi yemekler isterken, Poyraz sadelik ve lezzet peşindedir. Poyraz, Haziran'ın her şeyi teknoloji ile çözmeye çalışmasına sinir olur ve ona teknolojiyi kullanmadan bir gün geçirip geçiremeyeceğini sorar. İkili tatlı bir iddiaya girerler; Haziran ıssız bir koyda hayatta kalmayı başarırsa Poyraz ona en büyük sırrını söyleyecektir. Kaybederse de Haziran Poyraz'a sırrını anlatmak zorunda kalacaktır. Koy dönüşünde Haziran hiç beklemediği bir iş teklifi alır. Poyraz bu teklifle çok sarsılır.

ADA MASALI 4. BÖLÜM İZLE!

Ada Masalı 4. bölüm izlemek için tıklayınız!

ADA MASALI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Çekimleri yazlık bir adada yapılan Ada Masalı, tam anlamıyla bir yaz dizisi olacak. Alp Navruz'un Deniz karakterine hayat verdiği dizide, partneri Ayça Ayşin Turan ise Derya karakterini canlandıracak. İzmir'de bulunan minik bir kasabada yaşayan bir kızın aşk öyküsünün ele alındığı dizi, babaannesi tarafından büyütülmüş olan bir kızın büyüyüp hayatının aşkını bulma hikayesini anlatıyor.

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Ada Masalı 5. bölüm fragmanı! Ada Masalı 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ada Masalı yeni bölümde ne olacak? Ada Masalı 4. bölüm izle! - Haberler
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