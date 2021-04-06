ADA coin yorum: Cardano (ADA) yükselir mi? Cardano (ADA) coin ne zaman yükselecek?

Cardano (ADA) coin yorum: Cardano fiyat geçenlerde sıkı bir aralıkta olmuştur. ADA, son yedi gün içinde zar zor hareket ederken, Polkadot ve Ethereum gibi meslektaşları sırasıyla % 33 ve % 18 hareket etti. Ayrıca en büyük üçüncü dijital para birimi olmaktan yediye düştü.

ADA (CARDANO) COİN YORUM

Pazar, ağa akıllı sözleşmeler özelliği ekleyecek olan Alonzo güncellemesini beklerken Cardano fiyatı konsolide oldu .

Akıllı sözleşmeler, Merkezi Olmayan Finans (DEFI) platformları gibi diğer popüler blok zinciri projelerinin temelidir. Ethereum, Elrond ve Solana gibi temel projeler tarafından yaygın olarak kullanılan bir teknolojidir. Akıllı sözleşmelerin Cardano'ya uygulanması, Basho ve Voltaire tarafından takip edilecek Goguen Dönemi'nin bir parçasıdır.

Cardano'daki bir diğer önemli olay, ağın % 100 ademi merkeziyetçi hale gelmesidir, bu da önemli kararların 2.200 havuz operatörünün elinde olacağı anlamına gelir.

Cardano fiyat tahmini

ADA fiyatının son zamanlarda konsolidasyon modunda olduğunu göstermektedir. Şubat ayında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1.4862 $ 'a yükseldi ve bu seviyeyi yeniden test etme girişimleri 18 Mart'ta başarısız oldu. Fiyat da 0.9835 $' lık önemli destek seviyesinin ve 15 günlük hareketli ortalamanın biraz üzerinde. Ayrıca, fiyat standart pivot noktası boyuncadır.

Bu nedenle, yakın vadede, izlenecek kilit seviyeler sırasıyla 0,9530 dolar ve 1,45 dolarlık ilk destek ve direnç olacak. Desteğin altında bir hareket, ayıların galip geldiğine dair bir sinyal gönderecek ve fiyatı 0,7256 dolara düşme olasılığına açacak. Öte yandan, 1,45 doların üzerindeki bir hareket, fiyatın tüm zamanların en yüksek seviyesini yeniden test etme olasılığını açacaktır.