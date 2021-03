ADA coin yorum (17 Mart): Cardano (ADA), azalan bir üçgen modelinden koparak% 48'lik bir artışla 1,6 dolara yükselmeyi hedefliyor.

Cardano, azalan bir üçgen modelinden koparak% 48'lik bir artışla 1,6 dolara yükselmeyi hedefliyor.

MACD, 4 saatlik grafikteki yükseliş görünümünü doğruladı.

Cardano, son 24 saatte% 48'den fazla artış gösterdi. Miting l rağmen meydana piyasada ethargic yukarı yönlü fiyat hareketi ile birleştiğinde, geniş tabanlı düşüşlere hafta başında. Potansiyel olarak büyük patlama, 1,6 $ 'dan yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesini görüyor.

4 saatlik grafik, alçalan bir üçgenin oluşumunu gün ışığına çıkarır. Bu modelin genellikle teknik analizde düşüş eğilimi vardır. Ancak, yükseliş eğilimi gösterdiği durumlar vardır.

Bir konsolidasyon döneminden sonra bir kırılma meydana gelir, ancak fiyat üst trend çizgisinden geçtiğinde başlar (bir dizi düşük zirveyi birbirine bağlar). Üçgen modellerin kesin hedefleri olduğu bilinmektedir, bu da onları ticaretini kolaylaştırır.

Örneğin, Cardano'nun kopuşunu takiben, yukarı doğru hedef 1,6 $ olarak belirlendi ve% 48'lik bir yükselişten sonra elde edilecek. Bu arada Cardano, fiyatın 1.2 $ 'a küçük bir geri çekilme yaptığını gören 1.27 $' da bir miktar dirençle karşı karşıya. Yolculuğun geri kalanını 1,6 $ 'a çıkarmak için tercihen 1,2 $' dan daha yüksek destek gerekiyor.

Yükseliş görünümünün Moving Average Convergence Divergence (MACD) tarafından doğrulandığına dikkat etmek önemlidir. Trend momentum göstergesi pozitif bölgeye geçti ve en az direnç yolunun yukarı doğru olduğunu gösteriyor. Ayrıca MACD çizgisi, başka bir yükseliş sinyali olan sinyal çizgisinin üzerinde bir yol gösteriyor.

Olumsuz tarafı, ADA'nın 1,2 doların üzerinde desteği güvence altına alamaması durumunda bir düzeltme devreye girecek. 100 Basit Hareketli Ortalama (SMA), fiyatı 1,14 $ 'a sabitlemek için sıraya girdi. Kayıplar artarsa, şu anda 1,1 dolar olan 50 SMA, düşüş ayağının 1 doların altına düşmesini önleyecektir.

Cardano gün içi seviyeleri

Spot oranı: 1,22 $

Bağıl değişiklik: -0.0228

Yüzde değişimi:% -1,8

Trend: Boğa

Oynaklık: Genişleyen

ADA COİN NEDİR?

Cardano (ADA) merkeziyetsiz bir platform olarak, karmaşık programlanabilir değer transferlerinin güvenli ve ölçeklendirilebilir bir şekilde gerçekleşmesine imkan tanıyor. Charles Hoskinson tarafından kurulan platformun geliştirilmesine 2015 yılında başlandı. Piyasaya sunulmadan önce 2017'de bir ICO'da yaklaşık 60 milyon dolar topladı. Hoskinson ayrıca Ethereum'un kurucularından biri olarak biliniyor.

Cardano iddiaya göre bilimsel bir felsefeden evrilen ve araştırmaya öncelik tanıyan bir yaklaşımla geliştirilen ilk blockchain niteliği taşıyor. Cardano ayrıca Haskell programlama dilinde kodlanan ilk blockchain'ler arasında yer alıyor. Cardano, geçmişte geliştirilmiş olan tüm protokollerden daha gelişmiş özellikler hedefleyen bir akıllı sözleşme platformu geliştiriyor. Geliştirme ekibi, dünyanın dört bir yanından kolektif biçimde çalışan uzman mühendis ve araştırmacılardan oluşuyor. Protokolün, endüstrideki en titiz akademik ve ticari yazılım standartlarıyla geliştirilen esnek ve ölçeklenebilir bir katmanlı blockchain yazılım yığınına sahip olduğu belirtiliyor.

Cardano'nın kullanacağı demokratik yönetişim sistemi, projenin zamanla evrim geçirmesine olanak tanırken, kendi kendini fonlayacak hazine sistemiyle de sürdürülebilirlik sağlayacak. Kullanıcının ihtiyaç duyduğu gizliliği, sağlıklı bir denetimle birleştireceğini öne süren Cardano, bu sayede kendi oluşturduğu bu "denetimli bilgi işlem" tarzıyla daha geniş finansal katılıma önayak olmayı amaçlıyor.

Cardano, mülkiyet ve yönetim bakımından ayrılan üç kuruluş tarafından destekleniyor: Cardano ekosisteminin gelişimini yöneten İsviçre merkezli bağımsız kuruluş Cardano Vakfı; Cardano'yu tasarlayıp geliştiren IOHK ve Cardano'nun kâr amaçlı kısmını ticari iştiraklerle destekleyen kâr amaçlı iş kolu Emurgo.

Cardano'nun geliştirme yol haritası beş döneme ayrılıyor; Byron, Shelley, Goguen, Basho ve Voltaire. Her dönemin sıralı düzende birçok kod sürümü üzerinde geliştirilecek ve desteklenecek kendi özel fonksiyonları olsa da; tümünün gelişimi farklı sistemler üzerinde, paralel ve eşzamanlı olarak devam ediyor.

Cardano, blockchain'de herkese açık biçimde kaydedilen ADA işlem geçmişinin kullanıcılar tarafından da kontrol etmesini sağlayan kendi blok gezginine sahiptir..

Cardano Madenciliği ve Cardano Stake Nasıl Yapılır?

Cardano, Bitcoin'in aksine bir iş ispatı blockchain'i üzerinde çalışmıyor. Cardano, Ouroboros olarak bilinen, genel pay ispatı algoritmalardan çok daha spesifik bir yöntemle çalışan bir pay ispatı algoritmasına sahip. Ouroboros, zaman dilimlerini, "devre" (epoch) olarak adlandırılan parçalara ayırıyor. Bunu çalışmada mesai saatlerine benzetmek de mümkün. Her devre, Cardano blockchain'inde blokları yaratmak ve doğrulamakla görevli, seçilmiş bir zaman slotu lideri tarafından yönetiliyor. Bir slot lideri, bir devrede bloklarının %50 veya daha fazlasının üretmesi şartıyla eğer devresinde bir işlem blokunu yaratmazsa, sıra bir sonraki slot liderine geçiyor. Bloklardaki işlemler, slot liderleri tarafından üretilmelerinin ardından paylara bağlı olarak seçilen girdi doğrulayıcıları (input endorser) tarafından onaylanıyor. Bir devrede, birden fazla girdi doğrulayıcısı olabiliyor.

Ouroboros ödül sistemi, coin üretmek için büyük miktarda güç kullanan iş ispatına karşın bulunabilirlik ve işlem doğrulama için teşviklere sahip. Cardano blockchain'inde görev alanlara verilen ödüller üç paydaş arasında dağılıyor; girdi doğrulayıcılar, çok taraflı bilgi işlem paydaşları ve ve zaman slotu liderleri.

Cardano staking, yol haritasında bulunan Shelley döneminin bir özelliğidir. Mayıs 2020'de aktif hale gelen Shelley Teşvik Testneti, ADA sahiplerinin kendi paylarını devrederek ya da pay havuzu (stake pool) işleterek ödül kazanmalarını sağlıyor.

Cardano (ADA) Nasıl Satın Alınır?

Bu dijital para birimini destekleyen herhangi bir kripto borsasından ADA satın alabilirsiniz. Bu kripto para birimi için en son borsaların listesi ve işlem çiftleri için piyasa çiftleri sayfamızı ziyaret edin. ADA, borsada veya bir depolama cüzdanında saklanabilir.

