ADA coin yorum: "100'den fazla şirketin Ethereum ve Cardano'dan (ADA) taşınma sürecinde olduğunu açıkladı"

IOHK kurucusu ve CEO'su Charles Hoskinson, Bloomberg ile yaptığı son röportajda 100'den fazla şirketin Ethereum ve Cardano'dan taşınma sürecinde olduğunu açıkladı. ADA coin,merkeziyetsiz bir platform olarak, karmaşık programlanabilir değer transferlerinin güvenli ve ölçeklendirilebilir bir şekilde gerçekleşmesine imkan tanıyor. ADA coin anlık olarak yükseliyor ve düşüyor. Peki, ADA coin nedir? Cardano (ADA) coin yorum ve grafiği

Cardano bugünkü fiyatı ₺7,66 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺28.998.629.080 TRY. Cardano son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #5, piyasa değeri ₺244.815.471.686 TRY. Dolaşımdaki arz 31.948.309.441 ADA coin ve maksimum seviyede. 45.000.000.000 ADA coin.

ADA COİN YORUM:

Hoskinson, dün Twitter üzerinden Cardano yatırımcıların fiyat düşüşü hakkındaki serzenişlerine yanıt verdi ve şu ifadeleri kullandı:

"Bazı insanların sahip olduğu kısa vadeli düşünme, vizyon ve anlayış eksikliği beni şaşırtıyor. Biraz rahatlayın çocuklar. Gemi iyi durumda."

Haftanın büyük bölümünde bu desteği elinde tuttu ama bugün onun altında çöktü. Bunu yaparken ADA, Şubat ortasından bu yana oyunda olan yükselen trend çizgisinin altına da düştü.

İleriye baktığımızda, satıcılar daha da düşmeye devam ederse, ilk destek seviyesi 1.00 $ 'dır. Bunu 0,975 Dolar (0,382 Fib), 0,9 Dolar ve 0,8665 Dolar (0,5 Fib) takip ediyor.

Öte yandan, ilk direnç seviyesi 1,10 dolar. Bunu 1,20 dolar, 1,30 dolar ve 1,40 dolar takip ediyor.

Bitcoin'e karşı, ADA da Mart ayında oldukça önemli bir düşüş yaşadı ve şu ana kadar yaklaşık 2900 SAT başlangıç ??fiyatından toplam% 35 düştü. Haftanın başında 2300 SAT (.5 Fib) desteğinin üzerinde işlem görüyordu, ancak Pazar günü bunun altında kaldı.

Hafta boyunca ADA, Şubat ayının başından beri oyunda olan ve Çarşamba günü 2086 SAT (.618 Fib) desteğinin altında devam eden yükselen bir trend çizgisinin altında kırıldı. Dün, 2000 SAT'ın altına düştü ve mevcut 1882 SAT seviyesine ulaştı.

İleriye baktığımızda, ilk destek seviyesi 1800 SAT (.618 Fib) seviyesindedir. Bunu 1600 SAT (Temmuz 2020 Yüksekler) ve 1425 SAT (.786 Fib) izliyor. Ek destek 1320 SAT'ta (Ağustos 2020'nin en yüksek seviyesi).

Öte yandan, ilk direnç seviyesi 1950 SAT'dadır. Bunu 2000 SAT, 2200 SAT ve 2456 SAT (Temmuz 2018 High-Day close) takip ediyor.

ADA COİN NEDİR?

Cardano (ADA) merkeziyetsiz bir platform olarak, karmaşık programlanabilir değer transferlerinin güvenli ve ölçeklendirilebilir bir şekilde gerçekleşmesine imkan tanıyor. Charles Hoskinson tarafından kurulan platformun geliştirilmesine 2015 yılında başlandı. Piyasaya sunulmadan önce 2017'de bir ICO'da yaklaşık 60 milyon dolar topladı. Hoskinson ayrıca Ethereum'un kurucularından biri olarak biliniyor.

Cardano iddiaya göre bilimsel bir felsefeden evrilen ve araştırmaya öncelik tanıyan bir yaklaşımla geliştirilen ilk blockchain niteliği taşıyor. Cardano ayrıca Haskell programlama dilinde kodlanan ilk blockchain'ler arasında yer alıyor. Cardano, geçmişte geliştirilmiş olan tüm protokollerden daha gelişmiş özellikler hedefleyen bir akıllı sözleşme platformu geliştiriyor. Geliştirme ekibi, dünyanın dört bir yanından kolektif biçimde çalışan uzman mühendis ve araştırmacılardan oluşuyor. Protokolün, endüstrideki en titiz akademik ve ticari yazılım standartlarıyla geliştirilen esnek ve ölçeklenebilir bir katmanlı blockchain yazılım yığınına sahip olduğu belirtiliyor.

Cardano'nın kullanacağı demokratik yönetişim sistemi, projenin zamanla evrim geçirmesine olanak tanırken, kendi kendini fonlayacak hazine sistemiyle de sürdürülebilirlik sağlayacak. Kullanıcının ihtiyaç duyduğu gizliliği, sağlıklı bir denetimle birleştireceğini öne süren Cardano, bu sayede kendi oluşturduğu bu "denetimli bilgi işlem" tarzıyla daha geniş finansal katılıma önayak olmayı amaçlıyor.

Cardano, mülkiyet ve yönetim bakımından ayrılan üç kuruluş tarafından destekleniyor: Cardano ekosisteminin gelişimini yöneten İsviçre merkezli bağımsız kuruluş Cardano Vakfı; Cardano'yu tasarlayıp geliştiren IOHK ve Cardano'nun kâr amaçlı kısmını ticari iştiraklerle destekleyen kâr amaçlı iş kolu Emurgo.

Cardano'nun geliştirme yol haritası beş döneme ayrılıyor; Byron, Shelley, Goguen, Basho ve Voltaire. Her dönemin sıralı düzende birçok kod sürümü üzerinde geliştirilecek ve desteklenecek kendi özel fonksiyonları olsa da; tümünün gelişimi farklı sistemler üzerinde, paralel ve eşzamanlı olarak devam ediyor.

Cardano, blockchain'de herkese açık biçimde kaydedilen ADA işlem geçmişinin kullanıcılar tarafından da kontrol etmesini sağlayan kendi blok gezginine sahiptir..

Cardano Madenciliği ve Cardano Stake Nasıl Yapılır?

Cardano, Bitcoin'in aksine bir iş ispatı blockchain'i üzerinde çalışmıyor. Cardano, Ouroboros olarak bilinen, genel pay ispatı algoritmalardan çok daha spesifik bir yöntemle çalışan bir pay ispatı algoritmasına sahip. Ouroboros, zaman dilimlerini, "devre" (epoch) olarak adlandırılan parçalara ayırıyor. Bunu çalışmada mesai saatlerine benzetmek de mümkün. Her devre, Cardano blockchain'inde blokları yaratmak ve doğrulamakla görevli, seçilmiş bir zaman slotu lideri tarafından yönetiliyor. Bir slot lideri, bir devrede bloklarının %50 veya daha fazlasının üretmesi şartıyla eğer devresinde bir işlem blokunu yaratmazsa, sıra bir sonraki slot liderine geçiyor. Bloklardaki işlemler, slot liderleri tarafından üretilmelerinin ardından paylara bağlı olarak seçilen girdi doğrulayıcıları (input endorser) tarafından onaylanıyor. Bir devrede, birden fazla girdi doğrulayıcısı olabiliyor.

Ouroboros ödül sistemi, coin üretmek için büyük miktarda güç kullanan iş ispatına karşın bulunabilirlik ve işlem doğrulama için teşviklere sahip. Cardano blockchain'inde görev alanlara verilen ödüller üç paydaş arasında dağılıyor; girdi doğrulayıcılar, çok taraflı bilgi işlem paydaşları ve ve zaman slotu liderleri.

Cardano staking, yol haritasında bulunan Shelley döneminin bir özelliğidir. Mayıs 2020'de aktif hale gelen Shelley Teşvik Testneti, ADA sahiplerinin kendi paylarını devrederek ya da pay havuzu (stake pool) işleterek ödül kazanmalarını sağlıyor.

Cardano (ADA) Nasıl Satın Alınır?

Bu dijital para birimini destekleyen herhangi bir kripto borsasından ADA satın alabilirsiniz. Bu kripto para birimi için en son borsaların listesi ve işlem çiftleri için piyasa çiftleri sayfamızı ziyaret edin. ADA, borsada veya bir depolama cüzdanında saklanabilir.