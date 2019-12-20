: Ada Araştırma son anketini yayınladı! Türkiye'nin en güvenilir milletvekili Binali Yıldırım oldu

20.12.2019 00:39 | Son Güncelleme: 20.12.2019 00:50

Ada Araştırma Şirketi Türkiye'nin en güvenilir, sporcuları, sanatçıları, komedyenleri ve siyasilerinin kimler olduğunu belirledi. 25-30 Kasım tarihleri arasında 30 büyükşehirde 2768 kişiyle gerçekleştirilen ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

EN GÜVENİLİK MİLLETVEKİLİ BİNALİ YILDIRIM OLDU

Araştırmada, katılımcılara 'Türkiye'nin en güvenilir milletvekili kim?' sorusu soruldu. Anketten çıkan yüzde 10,3'lük oy oranı ile Türkiye'nin en güvenilir milletvekili AK Parti İzmir Millletvekili Binali Yıldırım oldu. İkinci sırada yüzde 9,1 ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yer aldı. Üçüncü sırada ise İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu oldu.

EN GÜVENİLİR SİYASETÇİ ERDOĞAN OLDU

Ankette ayrıca "Sizce Türkiye'nin en güvenilir siyasetçisi kimdir?" sorusu da soruldu. Ankette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 38,2 ile birinci sırada yer aldı. Ankette Ekrem İmamoğlu yüzde 11,2 ile ikinci sırada yer alırken eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ise yüzde 7,9 ile üçüncü sırada yer aldı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise 4. sırada yer aldı.

İşte anketin diğer sonuçları:

Haber Videosu