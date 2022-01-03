Acunmedya Akademi'nin yeni dönemi 17 Ocak'ta başlıyor

Nişantaşı Üniversitesi NeoTech Kampüsü Maslak İstanbul'daki Nişantaşı Üniversitesi Acunmedya Akademi Televizyon, Gastronomi ve Dijital Bölümlerindeki eğitimler, her yönüyle ve en ince ayrıntılarıyla, uygulamalı olarak sunuluyor. Acunmedya Akademi'de televizyon, gastronomi ve dijital bölümlerinden mezun olan başarılı öğrenciler birçok farklı sektörde staj yapma ve çalışma imkanı buluyor.

"Televizyon İşim Olsun", "Gastronomi İşim Olsun", "Dijital İşim Olsun" diyenler, şimdi hemen AcunmedyaAkademi.com'a girip, ayrıntılı bilgi alarak ve başarı puanına göre 'Acunmedya Akademi İşe Yerleştirme Programı'dan da yararlanarak, geleceklerine yön verme ve ayrıcalıklı bir dünyaya adım atma imkanını yakalayabilirler.

Haberler.com - Magazin Haberleri

Haberi Kaydet