Acun Ilıcalı Yeni Sezona 'Jet Sosyete' Dizisiyle Giriş Yapacak

Survivor 2018'in final yapmasından sonra Acun Ilıcalı, TV8'de yer alacak olan yeni dizi ve yapımların arasına ekranların sevilen dizisi 'Jet Sosyete'yi ekleyecek.

YAPIMCI, ACUN ILICALI'YA TEKLİF GÖTÜRDÜ

Yeni yayın dönemi için anlaşma sağlayamayan Gülse Birsel'in yazdığı 'Jet Sosyete' dizisinin yapımcısı, teklifi Acun Ilıca'ya götürdü. Acun'un teklife sıcak baktığı ve yeni sezon için sevilen diziyi yayın akışına eklediği söylendi.

TV8 İZLEYİCİSİNE EN GÜZEL HEDİYE

TV8'de yeni dönemde yer alacak dizi ve yapımları duyuran Acun Ilıcalı'nın en büyük müjdeyi seyircisine, Gülse Birsel imzalı 'Jet Sosyete' dizisini alarak verdi.

DİZİ BOŞLUĞU DOLDURULACAK

Acun Ilıca'lının dizi boşluğunu fenomen dizi ile taçlandıracağı düşünülüyor.