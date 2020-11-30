Acun Ilıcalı, yeni platformu Exxen için Tolga Çevik ile anlaştı
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Acun Ilıcalı, yeni platformu Exxen için Tolga Çevik ile anlaştı

30.11.2020 15:37 | Son Güncelleme: 30.11.2020 15:47

Exxen adını verdiği yeni bir platform kuran Acun Ilıcalı, komedyen Tolga Çevik ile anlaştı. Müjdeli haberi sosyal medyadan duyuran Ilıcalı, "Tolgshow 1 Ocak'tan itibaren Exxen'de" dedi.

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, yeni kurduğu platformu Exxen için çalışmalara tam gaz devam ediyor. Birçok ünlü isimle anlaşan ve yakın zamanda programlara başlayacak olan Ilıcalı, son bombasını da patlattı.

Yeni platformu hakkındaki gelişmeleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Ilıcalı, Tolga Çevik ile anlaştı. Müjdeli haberi duyuran Ilıcalı, "Başarılı komedyen Tolga çevik 'Tolgshow' programıyla 1 Ocak'tan itibaren Exxen'de" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı, yeni platformu Exxen için Tolga Çevik ile anlaştı

HASAN CAN KAYA İLE DE ANLAŞTI

Acun Ilıcalı 2 hafta önce de Exxen için YouTube üzerinden yayınlanan programıyla geniş kitlelere ulaşan Hasan Can Kaya ile anlaşmıştı.

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Acun Ilıcalı, yeni platformu Exxen için Tolga Çevik ile anlaştı
Acun Ilıcalı, yeni platformu Exxen için Tolga Çevik ile anlaştı
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 15:55:41. #1.15#
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