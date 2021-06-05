Acun Ilıcalı'ya demediğini bırakmayan Erkan Petekkaya'dan yeni açıklama: Acun'dan özür dilemiyorum
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Acun Ilıcalı'ya demediğini bırakmayan Erkan Petekkaya'dan yeni açıklama: Acun'dan özür dilemiyorum

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

TV8'de yayınlan törende Kerimcan Durmaz'a ödül verilmesinin ardından sosyal medya hesabından Acun Ilıcalı'ya ağır eleştirilerde bulunan ancak daha sonra paylaşımını silen Kırmızı Oda dizisi oyuncusu Erkan Petekkaya, yaptığı eleştirilerin arkasında olduğunu söyledi. Petekkaya, "Bir kez daha söylüyorum; bu konuda söylediklerim doğrudur ve arkasındayım ancak ifadelerimde biraz fazla ileri gitmişim. Acun'dan değil ama insanlardan özür dilerim" dedi.

TV8'de ekrana gelen Kırmızı Oda dizisinin oyuncuları arasında yer alan Erkan Petekkaya, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 kanalında Kerimcan Durmaz'a ödül verilmesine çok sinirlendi. Petekkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Utanıyorum sizin kanalınızda olmaktan. Acun Efendi yuh" ifadelerini kullandı. Ancak Petekkaya daha sonra bu paylaşımı kaldırarak, oynadığı diziden bir sahne paylaştı.

Paylaşımının ardından çok konuşulan isimler arasına giren Petekkaya'dan konuyla ilgili yeni açıklamalar geldi.

"FAZLA İLERİ GİTTİM, DAHA İYİ ANLATABİLİRDİM"

Petekkaya, TV100'e yaptığı açıklamada fazla ileri gittiğini ve kendini daha iyi anlatması gerektiğini belirterek, "Fazla ileri gitmişim, daha düzgün anlatabilirdim. Bu olmaz, bizim çocuklarımız var. Türk Hava Yolları'nın tuvaletinde mastürbasyon yapmış bir adam bu. Hiçbir görevli bu olayın peşine düşmedi. Daha sonra karşımıza şarkıcı olarak çıktı. Elbette cinsel tercihine saygımız var" dedi.

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"SÖYLEDİKLERİMİN ARKASINDAYIM"

Söylediklerinin arkasında olduğunu ve Acun Ilıcalı'dan değil, insanlardan özür dilediğini söyleyen Petekkaya, şöyle konuştu:

Bir yayıncı kuruluş ödül verdiği kişiye dikkat etmeliydi ama şunu belirtmem lazım, söyleyeceklerimi sert söylemişim. Haklıyken haksız duruma düşmüşüm. Bu Acun'un suçu. Kanala laf ediyorum ama kanal Acun'un kendi adıyla özdeşleştiği için laf ona gidiyor.

"ACUN'DAN DEĞİL, İNSANLARDAN ÖZÜR DİLERİM"

Yayıncı kuruluş böyle birine nasıl ödül verebilir? Bizim çocuklarımız ne olacak? Bir kez daha söylüyorum; bu konuda söylediklerim doğrudur ve arkasındayım ancak ifadelerimde biraz fazla ileri gitmişim. Acun'dan değil ama insanlardan özür dilerim.

Acun Ilıcalı'ya demediğini bırakmayan Erkan Petekkaya'dan yeni açıklama: Acun'dan özür dilemiyorum
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- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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