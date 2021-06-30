Acun Ilıcalı ve sevgilisi bakın nerede görüntülendi
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Acun Ilıcalı ve sevgilisi bakın nerede görüntülendi

Acun Ilıcalı ve sevgilisi bakın nerede görüntülendi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Survivor 2021'in sona ermesinin ardından sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile Çeşme'ye gitti. İşte ayrıntılar...

Survivor 2021 için uzun süredir Dominik'te olan Acun Ilıcalı, yarışmanın bitmesinin ardından soluğu sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte Çeşme'de aldı.

Altunkaya ile önceki gün plajın önüne demirlediği Survivor adlı yatında objektife takılan Ilıcalı'ya yakın dostları da eşlik etti.

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Sevgilisi ve dostlarıyla öğle yemeği yiyen ünlü televizyoncu, ardından hız teknesine binerek denize açıldı.

Ilıcalı ve sevgilisinin keyifli halleri dikkat çekti.

MESLEĞİ ORTAYA ÇIKTI

Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla gündemde olan 22 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya'nın mesleği de ortaya çıktı.

Yalova doğumlu olan Ayça Çağla Altunkaya'nın hemşirelik okulundan mezun olduğu öğrenildi.

Acun Ilıcalı ve sevgilisi bakın nerede görüntülendi
Acun Ilıcalı ve sevgilisi bakın nerede görüntülendi
Acun Ilıcalı ve sevgilisi bakın nerede görüntülendi
Acun Ilıcalı ve sevgilisi bakın nerede görüntülendi
Acun Ilıcalı ve sevgilisi bakın nerede görüntülendi
Acun Ilıcalı ve sevgilisi bakın nerede görüntülendi

Kaynak: Snob Magazin

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