Acun Ilıcalı, Survivor'un SMS gelirini, Milli Dayanışma Kampanyasına bağışlayacak
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Magazin ›› Acun Ilıcalı, Survivor'un SMS gelirini, Milli Dayanışma Kampanyasına bağışlayacak - Magazin
Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Acun Ilıcalı, SMS, Magazin

Acun Ilıcalı, Survivor'un SMS gelirini, Milli Dayanışma Kampanyasına bağışlayacak

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı dün akşam Survivor'un konseyinde yaptığı açıklamada yarışmanın SMS gelirlerinin tamamını koronavirüs salgını nedeniyle maddi zorluklar yaşayan vatandaşlara için başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayacaklarını söyledi.

06.04.2020 07:41 | Son Güncelleme: 06.04.2020 08:19
Acun Ilıcalı, Survivor'un SMS gelirini, Milli Dayanışma Kampanyasına bağışlayacak

Çin'den başlayarak dünyaya yayılan ve binlerce kişinin hayatına mal olan koronavirüs salgını Türkiye'ye de sıçradı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise salgın nedeniyle zor durumda olan vatandaşlara destek olmak için bir yardım kampanyası başlattı. Erdoğan'ın başlattığı yardım kampanyasına bir destek de Acun Ilıcalı'dan geldi.

"SMS GELİRLERİNİN TAMAMINI BAĞIŞLIYORUZ"

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor, dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. Dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımı için SMS oylaması başlatan Acun Ilıcalı, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vereceklerini söyledi. Çekimler için gittiği Dominik'ten salgın nedeniyle dönemeyen Ilıcalı, kalbinin Türkiye'de olduğunu belirterek şunları söyledi: "Survivor'daki SMS gelirimizin tamamını kampanyaya bağışlıyoruz. Bugünlerde bu dayanışmaya ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde çok güzel bir kampanya başlattı. Biz de elimizden geldiğince destek vermeye devam edeceğiz. Türkiye'nin farkı bu bence. Zor günlerde birbirimize en güzel şekilde destek olacağız ve bu zor günleri yaşayan vatandaşlarımıza mutlaka hep beraber en güzel şekilde omuz vereceğiz. Biz bize yeteriz Türkiye diyorum ve tüm vatandaşlarımızı bu kampanyaya desteğe çağırıyorum."

BAĞIŞ MİKTARI 1 MİLYARI AŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" çağrısıyla başlattığı dayanışma kampanyasında toplanan bağış miktarı 1 milyar 60 milyon liraya aştı.

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Magazin Manşet

Haberler

'Kızımı özledim' diye ağlayan Şeyma, Instagram'a hikaye attı Magazin
"Kızımı özledim" diye ağlayan Şeyma, Instagram'a hikaye attı
Virüse yakalanan radyo programcısı: 15 dakikalık alışverişte kaptım Magazin
Virüse yakalanan radyo programcısı: 15 dakikalık alışverişte kaptım
Sebebi hacklenme değil! Erkan Petekkaya'dan açıklama geldi Magazin
Sebebi hacklenme değil! Erkan Petekkaya'dan açıklama geldi
Koronavirüs Milyoneri de vurdu: 9 yıllık format değişti Magazin
Koronavirüs Milyoneri de vurdu: 9 yıllık format değişti
Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba, ABD'de yaşadıklarını anlattı: Para yoksa ölürsün Magazin
Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba, ABD'de yaşadıklarını anlattı: Para yoksa ölürsün
Ödüllü Yönetmen İlker Canikligil koronavirüse yakalandı Magazin
Ödüllü Yönetmen İlker Canikligil koronavirüse yakalandı
Demet Akalın'dan, sosyal medyadaki ev hali fotoğrafına küfürlü yorum
Demet Akalın'dan, sosyal medyadaki ev hali fotoğrafına küfürlü yorum
Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz
Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz
Selana, yıllar sonra fark ettiği hastalığını canlı yayında itiraf etti
Selana, yıllar sonra fark ettiği hastalığını canlı yayında itiraf etti
Virüs için tarih veren profesöre 'Aşkım' diye hitap eden İrem'den ilginç tepki
Virüs için tarih veren profesöre "Aşkım" diye hitap eden İrem'den ilginç tepki
Sokağa çıkamayan Nilgün Kasapbaşoğlu'nun yardımına oyuncu Feyza Çıpa yetişti
Sokağa çıkamayan Nilgün Kasapbaşoğlu'nun yardımına oyuncu Feyza Çıpa yetişti
Soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye giden ünlü şarkıcı Marianne Faithfull'un koronavirüs testi pozitif çıktı
Soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye giden ünlü şarkıcı Marianne Faithfull'un koronavirüs testi pozitif çıktı
İşte, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayacak ünlüler
İşte, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayacak ünlüler
TRT'nin koronavirüs için özel hazırladığı 'Ev Yapımı' dizisi izleyiciyle buluşacak
TRT'nin koronavirüs için özel hazırladığı "Ev Yapımı" dizisi izleyiciyle buluşacak
ABD'li ünlü şarkıcı Pink, kendisinin ve oğlunun koronavirüse yakalanıp yendiğini açıkladı
ABD'li ünlü şarkıcı Pink, kendisinin ve oğlunun koronavirüse yakalanıp yendiğini açıkladı
Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı
Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı
Ünlü sunucu Esra Balamir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Ünlü sunucu Esra Balamir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
YouTuber Duygu Özaslan, kirası 15 bin TL olan lüks rezidansa taşındı
YouTuber Duygu Özaslan, kirası 15 bin TL olan lüks rezidansa taşındı
Nesrin Cavadzade, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü
Nesrin Cavadzade, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü
Sunucu Oprah Winfrey, koronavirüsle mücadele için 10 milyon dolar bağış yaptı
Sunucu Oprah Winfrey, koronavirüsle mücadele için 10 milyon dolar bağış yaptı
Melis Gürsoy, dedektif tutarak 12 yıllık eşinin kendisini aldattığını ispat etti
Melis Gürsoy, dedektif tutarak 12 yıllık eşinin kendisini aldattığını ispat etti
Sokağa çıkma yasağına takılan Aleyna Tilki sessizliğini bozdu: Bu beni üzmedi ki
Sokağa çıkma yasağına takılan Aleyna Tilki sessizliğini bozdu: Bu beni üzmedi ki
Ünlü doktor Oğuz Özyaral'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Ünlü doktor Oğuz Özyaral'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Oyuncu Serel Yereli'den dikkat çeken çıkış: Gelecekte çocuk yapmayı düşünen arsızdır
Oyuncu Serel Yereli'den dikkat çeken çıkış: Gelecekte çocuk yapmayı düşünen arsızdır
Dr. Mehmet Öz, Nusret Gökçe'nin cinsel ilişki sorusuna verdiği cevapla şaşırttı
Dr. Mehmet Öz, Nusret Gökçe'nin cinsel ilişki sorusuna verdiği cevapla şaşırttı
Survivor'dan elenen yarışmacılar salgın nedeniyle giriş ve çıkışlar kapatıldığı için ülkeye dönemedi
Survivor'dan elenen yarışmacılar salgın nedeniyle giriş ve çıkışlar kapatıldığı için ülkeye dönemedi
Şarkıcı Aleyna Tilki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına takıldı
Şarkıcı Aleyna Tilki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına takıldı
İrem Sak'tan estetik itirafı: Üç kere burnumdan ameliyat geçirdim
İrem Sak'tan estetik itirafı: Üç kere burnumdan ameliyat geçirdim
Bella Hadid'in karantina günleri! Çamaşırsız fotoğrafına beğeni yağdı
Bella Hadid'in karantina günleri! Çamaşırsız fotoğrafına beğeni yağdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Yılmaz Tunç Süleyman Soylu Abdülhamit Gül İçişleri Bakanı
Magazin Pınar Deniz Demet Akalın Aleyna Tilki Erkan Petekkaya
Spor Neymar Ali Koç Tamer Tuna Lionel Messi Malcolm Thomas
Daha Fazla Su Mart İlaç Polis
Şu an buradasınız: Acun Ilıcalı, Survivor'un SMS gelirini, Milli Dayanışma Kampanyasına bağışlayacak - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2020 08:20:56. #1.14#
title