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Acun Ilıcalı, Oğuzhan Koç'un eski sevgilisiyle maç izledi

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Acun Ilıcalı, Oğuzhan Koç'un eski sevgilisiyle maç izledi

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin Hatayspor deplasmanında tuttuğu takımı yalnız bırakmadı. Hatay'a giderek Fenerbahçe'ye destek veren Ilıcalı, karşılaşmayı Yağmur Tanrısevsin'le izledi. İşte detaylar...

Fanatik Fenerbahçeli Acun Ilıcalı, Hatayspor-Fenerbahçe maçını tribünden izledi. Ilıcalı, bu sene 'O Ses Türkiye' yarışma programının jürisine davet ettiği Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'le maçı takip etti.

'Kalp Yarası' dizisi için Hatay'da bulunan Fenerbahçeli Tanrısevsin de müsabakayı yerinden izledi.

Ilıcalı, maç sonunda oyuncuyla çektirdiği kareyi Instagram'dan yayınladı. Koç, Tanrısevsin'den ayrıldıktan hemen sonra Demet Özdemir'le aşk yaşamaya başlamıştı.

Acun Ilıcalı, Oğuzhan Koç'un eski sevgilisiyle maç izledi

Acun Ilıcalı, Oğuzhan Koç'un eski sevgilisiyle maç izledi

Acun Ilıcalı, Oğuzhan Koç'un eski sevgilisiyle maç izledi

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Haber: Acun Ilıcalı, Oğuzhan Koç'un eski sevgilisiyle maç izledi - Haberler Magazin
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