Acun Ilıcalı'nın "Söz seni güreştireceğim" dediği İsmail Balaban, Survivor'da mindere çıktı

TV8'in merakla takip edilen yarışması Survivor'da finale yaklaşılmasının ardından uzun süredir yarışmada olan güreşçi İsmail Balaban, güreş özlemini dile getirmişti. Balaban'ın bu talebinin ardından Acun Ilıcalı, ekipten birinin Balaban'la güreşeceği sözünü verdi. İsmail Balaban, bu sözün ardından Survivor'da ringe çıktı.

TV8 ekranlarının en çok izlenen programları arasında yer alan Survivor'da son olarak 5 yarışmacı kaldı. Finale doğru giden isimlerden biri olan güreşçi İsmail Balaban da uzun süredir yarışmada olması nedeniyle mindere hasret kaldı.

ÖZLEMİNİ DİLE GETİRDİ

Geçtiğimiz haftalarda güreş yapmayı özlediğini dile getiren güreşçi İsmail Balaban'ın bu talebi, yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı'nın kulağına gitti. Ilıcalı da Balaban'ın özlemini gidermek için ekipten birinin Balaban'la mindere çıkacağı sözünü verdi. Bu sözün ardından Survivor yarışmacıları, "Allah güreşecek arkadaşa güç versin, işi zor" yorumlarında bulundu.

SON BÖLÜMDE MİNDERE ÇIKTILAR

İsmail Balaban, Survivor'un son bölümünde TV8 ekibinden Murat, Miguel ve Mustafa Çetinkaya ile kozlarını paylaştı. İkili arasındaki rekabet nefes keserken, iki pehlivan da birbirlerine zarar vermeden maçı galip bitirmek için büyük çaba sarf etti. İsmail Balaban'ın uzun süredir minderlerden uzak olması nedeniyle formunu koruduğu görülürken, Murat'ın İsmail Balaban'a karşı direnmesi de takdir topladı.

İSMAİL BALABAN ŞAMPİYON OLDU

İsmail Balaban, Murat'ı tuş ettikten sonra Miguel'le karşı karşıya geldi. Miguel'i de kısa sürede tuş etmeyi başaran Balaban, bu sefer üçüncü turda ekipte "Çavuş" lakabıyla bilinen Mustafa Çetinkaya ile karşı karşıya geldi. Çetinkaya, Balaban'ı en çok zorlayan rakip oldu. Ancak usta güreşçi hünerlerini sergileyerek, turnuvanın şampiyonu oldu.