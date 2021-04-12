Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan kafa karıştıran hamle! Tüm fotoğrafları sildi
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Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan kafa karıştıran hamle! Tüm fotoğrafları sildi

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Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan kafa karıştıran hamle! Tüm fotoğrafları sildi

Uzun bir süredir kendisinden 30 yaş büyük Acun Ilıcalı ile aşk yaşayan Ayça Çağla Altunkaya, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafların hepsini sildi. Akıllara ikilinin ayrıldığı iddiası gelirken Altunkaya'nın profil fotoğrafında Ilıcalı ile fotoğrafı olması da dikkatlerden kaçmadı.

2018 yılında bir çocuğunun annesi Şeyma Subaşı ile tek celsede boşanan Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başladı. Uzun süredir birlikte olan çiftten Altunkaya'nın Instagram hesabından yaptığı hamle akılları karıştırdı.

TÜM FOTOĞRAFLARI SİLDİ

Sosyal medya hesabından Acun Ilıcalı ile mutluluk fotoğraflarını paylaşan Altunkaya, 130 kişinin takip ettiği Instagram hesabından yayınladığı tüm fotoğrafları sildi. 21 yaşındaki Altunkaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı 16 fotoğrafı silmesi "Aşk bitti mi?" sorusunu akıllara getirdi.

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan kafa karıştıran hamle! Tüm fotoğrafları sildi

BİRBİRLERİNİ TAKİP EDİYORLAR

Bunun yanı sıra Altunkaya, profil fotoğrafındaki Acun Ilıcalı ile samimi pozunu da değiştirmedi. Çift, Instagram'dan birbirini takip etmeye de devam ediyor. Öte yandan Çağla Altunkaya birçok kişinin aksine sosyal medya hesabını herkese kapalı kullanarak takipçi isteklerini de kabul etmiyor.

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan kafa karıştıran hamle! Tüm fotoğrafları sildi

ÇAĞLA^NIN ANNESİ ÇOCUK BEKLİYOR

Özel hayatını her daim basından uzak tutan Ayça Çağla Altunkaya'nın geçtiğimiz haftalarda annesi İlknur Altunkaya'nın hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesinin hamile olması sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan kafa karıştıran hamle! Tüm fotoğrafları sildi
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları (1)
PENTAKİLL LOL: MÜGE ANLIYA SESLENİYORUM GARİBAN İNSANLARIN ARASINDAKİ 15 YAŞ FARKINI ELEŞTİRİRKEN YERİN DİBİNE SOKUYORSUN GARİBANLARI. HADİ MERT KADINIMIN BEN BÖYLEYİM BEN ŞÖYLEYİM DİYORSUN ELEŞTİRSENE ACUNU PROGRAMDA ?
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 17:22:05. #1.16#
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