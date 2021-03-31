Acun Ilıcalı'nın Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'yı silme sebebi ortaya çıktı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin yarışmacılarından Nisa Bölükbaşı ve sevgilisi Barış Murat Yağcı'yı takipten çıkarmıştı. Magazin kulislerinde konuşulan iddiaya göre Ilıcalı'nın, Bölükbaşı'nı kötü oyunculuğu yüzünden birkaç kez uyarmasına rağmen kendisini dikkate almadığı için sildiği ortaya çıktı.