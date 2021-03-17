Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeği ve eşiyle mutluluk pozu verdi

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın özel hayatını basından uzak tutan kızı Banu Ilıcalı, eşi Efe Ceyhun ve minik kızı Begüm ile aile pozu verdi.

4 kız babası olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın Seda Başbuğ ile evliliğinden dünyaya gelen büyük kızı Banu Ilıcalı, 2016 yılının eylül ayında Efe Ceyhun ile evlendi.

AİLE POZU VERDİLER

Özel hayatını her daim basından uzak tutmaya özen gösteren 31 yaşındaki Banu Ilıcalı, sosyal medya hesabı Instagram'ını da sadece yakın çevresi için kullanıyor. 8 ay önce ilk bebeği Begüm'ü kucağına almanın heyecanını yaşayan Banu Ilıcalı, bebeğinin yüzünü göstermemeye özen gösteriyor.

Ancak Banu Ilıcalı, kızı Begüm ve eşi Ceyhun Efe ile aile pozu verdi. Çiftin minik bebekleri Begüm ise annesine benzetildi.

Kaynak: Snob Magazin