Acun Ilıcalı'nın erkek kardeşi Ömer Cenker Ilıcalı kimdir? Ömer Cenker Ilıcalı kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Acun Ilıcalı'nın erkek kardeşi Ömer Cenker Ilıcalı kimdir? Ömer Cenker Ilıcalı kaç yaşında, nereli?

07.01.2021 11:26 | Son Güncelleme: 07.01.2021 11:31
Acun Ilıcalı'nın erkek kardeşi Ömer Cenker Ilıcalı kimdir? Ömer Cenker Ilıcalı kaç yaşında, nereli?

Acun Ilıcalı'nın erkek kardeşi Ömer Cenker Ilıcalı vatandaşlar tarafındna meak edilyor ve hakkında Ömer Cenker Ilıcalı kaç yaşında, nereli, Acun Ilıcalı'nın erkek kardeşi Ömer Cenker Ilıcalı kimdir? gibi sorular soruluyor.

Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı'nın kardeşi Ömer Cenker Ilıcalı,hayatı ve biyografiisyle merak ediliyor. Peki, Acun Ilıcalı'nın erkek kardeşi Ömer Cenker Ilıcalı kimdir? Ömer Cenker Ilıcalı kaç yaşında, nereli? İşte, detaylar...

ÖMER CENKER ILICALI KİMDİR?

Doğum tarihi: 1967

Kaç yaşında: 54 yaşında

Doğum Yeri: Erzurum

Medeni Durum: Evli

Yabancı Dil: İngilizce, İtalyanca ve İspanyolca

Eğitim Bilgileri ve Çalıştığı Kurumlar

Tıp Fakültesi: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi (İstanbul 1993)

Uzmanlık: İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi (İstanbul 1998)

- İhtisas sonunda ABD Albert Nemeth Lazer Merkezi'nde bulunmuştur.

Mesleki Üyelikleri

- Türkiye İşitme ve Konuşma Rehabilitasyon Vakfı (TİV) ve Çocuk Eğitim Derneği (ÇED) başkanıdır.

Katıldığı Konferans, Çalıştay ve Sunumlar

- İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği - Türkiye İşitme ve Konuşma Rehabilitasyon Vakfı, ''0-6 Yaş İşitme Engellilerde Eğitim Uygulamaları'' Sempozyumu, İstanbul Sanayi Odası, 17 - 18 Kasım 2007, İstanbul

- 31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 28 Ekim - 01 Kasım 2009, Antalya

- 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 27 - 31 Ekim 2010, Antalya

- Deaf School of Copenhagen, Briefing on School Syllabus for Turkish Hearing and Speech Rehabilitation Foundation, 2011, Copenhagen, Denmark

- Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği, Allerjik Hastalıklar ve Klinik İmmünolojide Tedavi 2011 Sempozyumu, 1-4 Kasım, Antalya

- Türkiye İşitme ve Konuşma Rehabilitasyon Vakfı - Royal Dutch Kentalis International Foundation, ''0 - 6 Yaş İşitme Engelli Çocuk Eğitiminde Bilimsel Kurul'' Sempozyumu, 10-12 Mayıs 2012

- The 7th Widex Congress of Paediatric Audiology, June 3 - 4 2012, Como, Italy

- 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 10 - 14 Ekim 2012, Antalya

- "Alerjik Rinit: Tanı ve Tedavisi" Sunumu, Anatomica Kulak Burun Boğaz ve Plastik Cerrahi 9. Bilimsel Toplantısı, 9 Mayıs 2013, İstanbul

Akademik Yayınlar

- Yurtiçi ve yurtdışı çok sayıda konferansta yer almış, özellikle burun hastalıkları ve alerji konusunda yerli - yabancı yayınlarda yazıları yayımlanmıştır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Fikri Sağlar İlker Başbuğ Pınar Gültekin
Magazin Prens Harry Hande Erçel Oğuzhan Koç Enis Arıkan
Spor Can Bartu Arda Turan Mesut Bakkal Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Çocuk Kongre Beşiktaş Washington
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Acun Ilıcalı'nın erkek kardeşi Ömer Cenker Ilıcalı kimdir? Ömer Cenker Ilıcalı kaç yaşında, nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 11:52:33. #1.14#
title