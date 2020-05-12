Acun Ilıcalı'nın 7 yaşındaki kızının yılanı vücudunda gezdirmesi görenleri şaşkına çevirdi Survivor 2020'nin çekimlerinde Gönüllüler takımının kazandığı ödülde sirkten getirilen yılanla şov yapıldı. Acun Ilıcalı'nın 7 yaşındaki kızı Melisa ise yılandan korkmayarak vücudunda gezdirdi.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020, dün akşam ödül oyunuyla ekrana geldi. Ödülü kazanan Gönüllüler, lüks bir malikanede kaldı. Muhteşem bir yemek yiyen Gönüllüler, sirk ve 70'ler partisinin tadını çıkardı. Uzun süredir babasıyla Dominik'te olan Melisa Ilıcalı'nın gösteri için getirilen yılanla olan videosu görenlerin ağzını açık bıraktı.

EVRİM KORKTU, MELİSA VÜCUDUNDA GEZDİRDİ

Gönüllüler takımından Evrim, sirk gösterisi için getirilen yılanı görünce kısa süreli panik yaşadı. Yasin'in zoruyla yılanın yanına giden Evrim bağırarak kaçtı. Ödül oyununa giden 7 yaşındaki Melisa ise yılanı omzuna aldı. Korkusuzca yılanla oynayan Melisa, babasını da şaşkına çevirdi. Kızının yılanla olan videosunu Instagram hesabından paylaşan Ilıcalı, "Yılan daha çok korkuyor" dedi.

"AŞKIM BENİM"

Koronavirüs salgını nedeniyle Dominik'te mahsur kalan kızını göremeyen Şeyma Subaşı ise Ilıcalı'nın videosunun altına "Aşkım benim" yorumunu yaptı.