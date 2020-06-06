Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
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Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi

Motor ve siyah tişörtlere olan ilgisiyle bilinen ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın uzun bir süredir kolundan çıkarmadığı saatinin 1 milyon 713 bin TL olduğu ortaya çıktı.

06.06.2020 10:50 | Son Güncelleme: 06.06.2020 11:09

Survivor 2020'nin çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde olan Acun Ilıcalı'nın uzun süredir kolunda olan saatini sırrı çözüldü. Siyah tişörtlere olan ilgisiyle tanınan Ilıcalı'nın bu yanı sıra bir saat tutkunu olduğu ortaya çıktı.

1 MİLYON 713 BİN TL'LİK SAAT

Aksesuar olarak sadece saat kullanan Ilıcalı, bunun için kesenin ağzını açtı. Ünlü markaların en özel koleksiyonlarını kolunda taşıyan Ilıcalı, son olarak toplam değeri 1 milyon 713 bin 671 TL olan Richard Mille marka kırmızı renk saat aldı. Sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarda saati kolundan çıkarmayan Ilıcalı, Survivor çekimlerin de yanından eksik etmiyor.

Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi

Acun Ilıcalı'nın yaklaşık 2 milyon TL olan saatini görenler ise "Kolunda servet taşıyor" yorumunu yaptı.

SAATİ ÖZEL OLARAK ÜRETİLDİ

Acun Ilıcalı'nın saatini en temel özellikleri ise seri üretim halinde yapılmaması sipariş doğrultusunda elle tek bir tane üretilmesi. Saatin kordonu ise tamamen karbondan üretilmişti.

Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Haber Yorumları (8)
FB: o para sizde olsa siz şaşırırdınız kıskanmayın adami
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YUNUS: Saat o kadar para yapabilir ama takan kisinin kalitesi ne okadar yaparmi acaba
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GÖKTÜRKLER: Parası çok olana 2 trilyonluk saat 2 bin TL gibi gelir...!!
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