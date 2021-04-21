Acun Ilıcalı, kamera kayıttayken yasak olmasına rağmen yemek yiyen İsmail Balaban'ın cezasını verdi
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Acun Ilıcalı, kamera kayıttayken yasak olmasına rağmen yemek yiyen İsmail Balaban'ın cezasını verdi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Survivor 2021'de yine bir gizli yemek yeme olayı açığa çıktı. Eleme konseyinde konuşan Ilıcalı, ünlüler takımından İsmail Balaban'ın kameranın kayıtta olduğu sırada, görevlinin de uyarısına rağmen yemek yemesine çok sinirlendi. Ilıcalı, Balaban'a 3 oyunda oynamama ve 3 ödülden yararlanmama cezası verdi.

Survivor Türkiye 2021'nin 20 Nisan Salı günü ekrana gelen son bölümdeki eleme konseyine, İsmail Balaban'a verilen ceza damga vurdu. Survivor'da oyun alanında bulduğu yiyeceği, uyarılara rağmen yiyen İsmail'e tarihi bir ceza verildi.

"KAYITTA OLDUĞUNU BİLE BİLE YEMEK YİYORSUN"

Konseyde konuşan Acun Ilıcalı, İsmail Balaban'ın yaptığı kural ihlalini açıkladı. Ilıcalı, "İsmail oyun alanında bir yiyecek buluyor. Kameranın kayıtta olduğu sırada bizim görevlimiz İsmail'e besini yememesi gerektiğini söylüyor. İsmail ise çok aç olduğunu söyleyerek bunu yiyor. Bu hiç başıma gelen bir durum değil. Görevli uyardığı halde İsmail bunu yiyor. Kamera kayıttayken görevli sana yememeni söylüyor. Sen de kayıtta olduğunu bile bile bunu yiyorsun" dedi.

Acun Ilıcalı, kamera kayıttayken yasak olmasına rağmen yemek yiyen İsmail Balaban'ın cezasını verdi

"YEMEDİĞİM HALDE CEZA ALACAĞIMA YİYEREK ALIRIM"

İsmail Balaban ise, "Burada en çok zorladığım şey açlık. Ödül oyununu kaybetmiştik ve en çok sinirlendiğim oyun oldu. Sonrasında kampa gittik. Odun aramaya gittim. Oyun alanına da yakındı bizim kamp alanımıza ve oraya gittim. Kimse de yoktu. Yiyecek buldum orada. Onları aldım kampa geldim. Oradaki görevli beni gördü. Yememiştim henüz ancak o kamerayı getirdi. Yemediğim için ceza alacağıma yiyerek ceza alayım diye düşündüm ve yedim" diyerek kendisini savundu.

Acun Ilıcalı, kamera kayıttayken yasak olmasına rağmen yemek yiyen İsmail Balaban'ın cezasını verdi

3 YEMEK ÖDÜLÜNDEN FAYDALANMAMA CEZASI ALDI

Ünlüler takımı yarışmacısı İsmail Balaban'ın bu yaptığının bir karşılığı olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, sözlerine şöyle devam etti: "Sen bir kamera kaydı varken ve uyarısı net bir şekilde yapıldığı halde yedin. Bu başka bir boyut. Bu 'Bakın ben işte böyle yerim' mesajıdır. Bizim prodüksiyonumuzda her çalışan kişi beni temsil etmektedir ve ben demektir. Bunu benim önümde yemekle, benim bir kardeşimin önünde yemen arasında fark yok.

Survivor'da yenilen yemeğin bendeki karşılığı çaresizliktir. Hiç mutlu değilim, bir yarışmacıya yaptırım uygulamak benim için eziyet. Ancak seyircimizin güvenini sarsamayız. Sana farklı bir yaptırım yapacağız. Bundan sonraki 3 oyunda oynamayacaksın. Bundan sonraki de 3 yemek ödülünü yemiyorsun. Bu yarışma fiziki zor şartlara dayanma yarışması. Gidip avlanacaksın gerekirse. Dayanamıyorsan da dayanabilen devam edecek."

Acun Ilıcalı, kamera kayıttayken yasak olmasına rağmen yemek yiyen İsmail Balaban'ın cezasını verdi
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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