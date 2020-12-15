Acun Ilıcalı, Exxen'de yayınlanacak Fightclup yarışmasından ilk fragmanı paylaştı
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Acun Ilıcalı, Exxen'de yayınlanacak Fightclup yarışmasından ilk fragmanı paylaştı

15.12.2020 15:40 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:13

Yeni platformu Exxen için hazırlıklara devam eden Acun Ilıcalı, Fightclup yarışmasından ilk fragmanı takipçileriyle paylaştı. Yarışmada 11 dövüşçünün yanı sıra Çağan Atakan Arslan ve Bilgehan Demir yer alacak.

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, ocak ayında yeni platformu Exxen'i açıyor. Platformunda çeşitli programlara ve dizilere yer verecek olan Ilıcalı, Exxen'de yayınlanacak ilk yarışmadan fragman yayınladı.

11 DÖVÜŞÇÜ AYNI EVDE

Ilıcalı, proje tasarımı ve yapımcılığını Bilgehan Demir'in üstlendiği ve 11 dövüşçünün aynı evde kalacağı Fightclup Exxen'den ilk fragmanı Instagram hesabından paylaştı. Yarışmada eski Survivor şampiyonu Çağan Atakan Arslan da yer alacak.

Acun Ilıcalı, Exxen'de yayınlanacak Fightclup yarışmasından ilk fragmanı paylaştı
Acun Ilıcalı, Exxen'de yayınlanacak Fightclup yarışmasından ilk fragmanı paylaştı
Acun Ilıcalı, Exxen'de yayınlanacak Fightclup yarışmasından ilk fragmanı paylaştı
Haber Yorumları (4)
HERİF BİLİYO DOSTA DOĞRU PROGRAMIMI YAPSAYDI: Bu adam işini biliyo millet ne izler çok iyi biliyo tv de dosta doğru diye program koysalar bi yandada çukuru açıcan herkez çukur denen diziyi izler lakin kimse bişeyler öğrenicekleri ufku genişleticek şeyler izlemezler hep böle şeyler izlerler acun biliyor hemen programı yapmış reytingleri kırıcak herkez bayılır böle vurdulu kırdılı programlara eee millete bide şaka programı yapacan arkadaşım hoşgeldin gibi bişey millet izliyip gülücek içi boş programları halk seviyor acun yapıyor
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NE: Sadece reklam izleyerek para kazandırmak yetmezdi. Adam uzay mekiği de alsın diye, şimdi abone oluyoruz haydi hep beraber :)
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MEHMET: vatana millete daha faydalı programlar yapsan olmazmı. zaten ülkemiz şiddete iyice mehilli bir ülke oldu kadın cinayetleri arttı neden illa para kazanma hırsı bukadar gözünü bürüdü. biraz daha toplumu bilinçlendirecek programlar yapsan olmazmı acun bey.
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