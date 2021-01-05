Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı
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Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı

05.01.2021 11:06 | Son Güncelleme: 05.01.2021 11:54

Acun Ilıcalı, 132 binden fazla kişiyi mağdur ederek 1 milyar 972 milyon TL vurgun yapan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın hayatının belgeselini yeni platformu Exxen'de yayınlayacak. Projeden ilk fragman da paylaşıldı.

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, yeni platformu Exxen'i izleyicisiyle buluşturdu. Birçok yarışma, program ve dizinin yer aldığı projede Tosuncuk'un hayatı da belgesel yapıldı.

1 MİLYAR 139 MİLYON VURGUN YAPTI

Çiftlikbank vurgunuyla birlikte 1 milyar 139 milyon 972 bin TL vurgun yapıp kaçan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, Türkiye'nin en büyük dolandırıcılık skandalları arasında yer aldı. 132 binden fazla insanı dolandırarak uzun süre gündemden düşmeyen ve şu an yurt dışında Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Mehmet Aydın'ın dolandırıcılık planı yeni dijital platform Exxen'de belgesele dönüştürüldü.

Acun Ilıcalı, Exxen'de binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeselini yayınlıyor

DOLANDIRICILIĞIN NASIL YÜRÜTÜLDÜĞÜ ANLATILIYOR

140journos tarafından ele alınan belgeselde Mehmet Aydın'ın Çiftlikbank vurgununa nasıl başladığı ve yaptığı büyük dolandırıcılığı nasıl yürüttüğü ele alınıyor.

Acun Ilıcalı, Exxen'de binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeselini yayınlıyor
Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı
Haber Yorumları (10)
ROK: mağdurların tuttugu dedektifte bunları dolandırmıs :D tosuncugu arıyorum ayagına tatil yapıyomus :D
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SAKARYALI TÜRK HATUN: Neden?
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TOSUN: Muzikte cuuuuukkkk diye oturmuş ??????
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