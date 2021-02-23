Acun Ilıcalı: Exxen'de 1 ay içinde 1 milyon üye sayısına ulaşacağız

Haber Global ekranlarından yayınlanan, Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programı, bu hafta oyuncu ve komedyen Tolga Çevik ile yönetmen Fırat Parlak'ı konuk etti. Programa, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı da kısa bir süre telefonla bağlanarak katıldı.

"1 AY İÇİNDE 1 MİLYON ÜYE SAYISINA ULAŞACAĞIZ"

Tolgshow programı ile Exxen'den izleyici karşısına çıkan Tolga Çevik'in hayallerine ortak olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, "Bir hayalle yola çıktık. Şimdiye kadar ki bütün işlerimizde aynı şeyi yaptık. Hayal kurduk, peşinden gittik. Bu sefer ki hayalimizde çok iyi gidiyor. Ve bizi çok mutlu ediyor. Allah izin verirse, 1 ay içinde 1 milyon üye sayısına ulaşacağımızı düşünüyorum. Bunda Tolga kardeşimin çok büyük emeği var. Güzel kalbiyle bize inandı. Hayalimize ortak oldu." dedi.

"EXXEN'İN EN ÖNEMLİ LOKOMOTİFİ KOMEDİ"

Exxen için komedinin en önemli kriter olduğunu dile getiren ünlü televizyoncu, "Hayal ettiğim gibi eğlence dolu bir platformun sahibiyim şu anda. Ve her seyrettiğimde mutlu olmamı sağlayan birileri de Tolga ve Fırat. Bizim konsantrasyonumuz birinci planda komedi. Diğer kanallarda komedinin geride kalması beni bu anlamda kamçıladı. Çok önemli yıldızlarla komedi olayın girdik. Exxen'in bu anlamda en önemli lokomotifi komedi. Çünkü insanların gülmeye ihtiyacı var. Tolga, Hasan Can ve şimdi de İbrahim Büyükak geliyor. Biz mega yıldızlarla yola çıktık." şeklinde konuştu.