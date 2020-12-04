Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek
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Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek

04.12.2020 12:50 | Son Güncelleme: 04.12.2020 13:04

Sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşıma imza atan Acun Ilıcalı, Surivor 2021 etiketiyle ünlü oyuncu Cemal Hünal'ın fotoğrafını paylaştı.

Survivor 2021'de yarışacak isimler merak edilirken Acun Ilıcalı'dan sürpriz bir paylaşım geldi. Ünlü oyuncu Cemal Hünal'ın fotoğrafını "Issız adam, ıssız ada" notuyla paylaşan Ilıcalı'nın fotoğrafın üzerinde Survivor 2021 etiketini de eklemesi dikkat çekti. Issız Adam filmiyle şöhreti yakalayan oyuncu Cemal Hünal'ın Survivor'da nasıl bir performans sergileyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.

NE ZAMAN BAŞLAYACAĞI BELLİ DEĞİL

Yarışmanın ne zaman başlayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmazken 'Masterchef Türkiye'de yarışan Celal Sarıgül'ün de 'Survivor 2021'de mücadele edeceği iddia ediliyor.

İşte Acun Ilıcalı'nın o paylaşımı;

Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek
Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek
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